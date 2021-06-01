Alkol bağımlılığı tedavisinde nereye başvurulur sorusu akupunktur ile son buluyor! Klinik ortamda gerçekleştirilirse...

Her türlü bağımlılık tedavisinde akupunktur yöntemini kullanmak mümkündür. Sigara minör bir bağımlılıktır. Beslenme alışkanlığımızdaki aşırılık ya da aşırı besin alma bir bağımlılıktır. Yaygın olarak gözlenilen kola bağımlılığı kafeinden kaynaklanmaktadır.
Majör bağımlılıklardan biri olan alkol, gündelik hayatın konforunu ve sosyal ilişkileri bozma noktasına kadar götüren oldukça zararlı bir bağımlılık ve alışkanlıktır.
Diğer minör bağımlılıklarda yaygın kullanıldığı gibi, alkol bağımlılığında da akupunktur yöntemi kullanılabilir. Ama temel sorun bunun bir klinik ortamında yapılması gerekliliğidir. Çünkü alkol bağımlıları, sosyal ilişkilerini bu bağımlılık üzerinde geliştirdiği için, tedavi olacaklarını hissettiği noktada tedaviyi kesmektedir ya da tedaviden uzaklaşabilmektedirler. Bu yüzden hastanın hekimle işbirliği oldukça önemlidir.
Tedavinin klinik ortamda yapılması, bir dahiliyeci ve psikiyatristin katılması, bu gruba akupunktur uzmanının da katılması alkol bağımlılığında gerçekten etkili sonuçlar ortaya çıkartabilir. ABD'de yapılan tedaviler de bu sonuçları ortaya koymuştur.
Alkol bağımlılığında hastanın istekli olması mutlaka önem taşır.
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