Alkol ve sigara zamanla cildinizi mahvediyor! Eğer bunlara dikkat etmezseniz...

Cilt yaşlanması sadece zamana bağlı olarak gelişmez. Aynı zamanda sigara ve alkol kullanımı gibi çevresel faktörler cildinizi olduğundan daha erken yaşlandırır. Zararlı alışkanlıklara son vererek yaşam tarzında değişikliğe gidilmesi cilt yaşlanmasını önlemede kritik bir rol oynar.
SİGARANIN CİLT SAĞLIĞINA ZARARLARI
Sigaranın genel insan sağlığına zararları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Sigara dumanında tamamına yakını toksik ve kanserojen olan 4800’den fazla zararlı madde bulunur. Sigara dumanının solunması halinde bu zararlı maddeler akciğerlerde emilerek tüm vücuda yayılır. Bu sebeple sigara içmek ya da dumanına maruz kalmak kalp, damar, akciğer, kanser, tip 2 diyabet gibi pek çok hastalığın en önemli risk faktörünü oluşturur. Sigara kullanımı sadece bu hastalıkların riskini artırmakla kalmaz aynı zamanda bedenimizdeki bütün organ, doku ve hücrelere de zarar verir. Sigara içenlerin içmeyen kişilere göre ciltlerinin daha hızlı yaşlanmasının sebebi budur.
Sigarada bulunan nikotin kan dolaşımını yavaşlatarak cildin daha soluk görünmesine yol açar.
Sigaranın içeriğinde cilt hücrelerine zarar veren maddeler bulunur. Bu sebeple cildiniz erken bir yaşta elastikiyetini kaybeder. Elastikiyetini kaybeden cilt daha erken incelerek cildin kırışmasına neden olur.
ALKOLÜN CİLT SAĞLIĞINA ZARARLARI
Fazla alkol tüketimi kandaki oksijen, A ve C vitamini seviyesini düşürerek vücudun yeni hücre üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu aminoasitlere zarar verir. Yeni ve sağlıklı hücrelerin üretilememesi cildin daha soluk görünmesine yol açarak yaşlanma belirtilerini hızlandırır.
Alkollü içeceklerin fazla tüketilmesi cildin serbest radikallerle savaşmasını engeller. Bunun sonucunda cilt tabakanız olduğundan daha erken deforme olur.
Aynı zamanda vücutta alkol tüketimine bağlı A vitamini eksikliği egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının oluşumunu tetikleyebilir.
Alkol tüketimi bırakıldığında cildin gri görüntüsü zamanla eski haline döner. Cildiniz daha parlak, sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşur. Aynı zamanda kan dolaşımı hızlanarak yeni ve sağlıklı hücrelerin üretilmesi desteklenir.
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