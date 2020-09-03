Alkol ve sigara zamanla cildinizi mahvediyor! Eğer bunlara dikkat etmezseniz...

Cilt yaşlanması sadece zamana bağlı olarak gelişmez. Aynı zamanda sigara ve alkol kullanımı gibi çevresel faktörler cildinizi olduğundan daha erken yaşlandırır. Zararlı alışkanlıklara son vererek yaşam tarzında değişikliğe gidilmesi cilt yaşlanmasını önlemede kritik bir rol oynar.

SİGARANIN CİLT SAĞLIĞINA ZARARLARI

Sigaranın genel insan sağlığına zararları saymakla bitmeyecek kadar fazla. Sigara dumanında tamamına yakını toksik ve kanserojen olan 4800’den fazla zararlı madde bulunur. Sigara dumanının solunması halinde bu zararlı maddeler akciğerlerde emilerek tüm vücuda yayılır. Bu sebeple sigara içmek ya da dumanına maruz kalmak kalp, damar, akciğer, kanser, tip 2 diyabet gibi pek çok hastalığın en önemli risk faktörünü oluşturur. Sigara kullanımı sadece bu hastalıkların riskini artırmakla kalmaz aynı zamanda bedenimizdeki bütün organ, doku ve hücrelere de zarar verir. Sigara içenlerin içmeyen kişilere göre ciltlerinin daha hızlı yaşlanmasının sebebi budur.