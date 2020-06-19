Alkolik maymun 1 kişiyi öldürüp 250 kişiyi yaraladı, müebbet yedi!

Ayrıca maymunun yaraladığı kişilerden biri hayatını kaybederken birinin de estetik ameliyat geçirmek zorunda kaldığı beliritiliyor.

Kalua'nın sahibi öldükten sonra saldırganlaştığı ifade edilirken, maymunun orman ve hayvanat bahçesi ekipleri tarafından yakalanmadan önce halihazırda 30'u çocuk olmak üzere 250 kişiyi yaraladığı bilgisi veriliyor.

Kalua'nın hayvanat bahçesine getirilmeden önce ülkenin Mirzapur bölgesinde yaşadığı ve sahibinin onu et ve alkolle besleyen bir ökültist olduğu öne sürülüyor.

Hayvanat bahçesi doktoru Mohd Nasir, yerel medyaya yaptığı açıklamada Kalua'nın serbest bırakılması halinde nereye giderse gitsin insanlara zarar vereceğini ve 3 yıl önce hayvanat bahçesine getirilmesinden bu yana 'agresif davranışlar' sergilediğini belirtti.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur hayvan bahçesinde 'alkol bağımlısı' olduğu ve rehabilitasyon çalışmalarının işe yaramadığı belirtilen 6 yaşındaki 'Kalua' adlı bir maymun, 1 kişiyi öldürüp 250 kişiyi de yaralamasının ardından müebbet hapse mahkum edildi.

Kalua'nın hedefinde ise daha çok kadınların olduğu kaydediliyor. Maymunu sakinleştirmeye çalışan hayvanat bahçesi görevlilerinin uyguladığı vejeteryan diyetin işe yaramadığı, maymunun kadın hayvanat bahçesi görevlilerine saldırmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Bu durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce meydana geldiği kaydedilirken, Uttar Pradeş eyaletinde son haftalarda 'hakkında şikayet' olan tek maymun Kalua değildi.

Geçen ay da bir grup maymun, Meerut'ta bir laboratuvar teknisyenine saldırmış, Kovid-19 hastalarından alınan bir dizi kan örneğini çalmıştı.

