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  4. Alkollü sürücü motosiklete çarptı! 2 genç hayatını kaybetti

Alkollü sürücü motosiklete çarptı! 2 genç hayatını kaybetti

29.12.2023 22:14 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki motosiklete cip çarptı. Feci kazada motosikletteki 2 genç hayatını kaybederken, cip sürücüsünün ise alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü motosiklete çarptı! 2 genç hayatını kaybetti

Hüseyin G. (40) idaresindeki cip, Üçgen Köprülü Kavşağı'nda önünde ilerleyen Fethi Berk (23) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berk kavşaktan yaklaşık 15 metre aşağıdaki yola düştü, arkasındaki Busenur Bostancı (18) da yola savruldu.

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Cip beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berk ile Bostancı hayatını kaybetti.

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Gözaltına alınan sürücünün 1,18 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol daha sonra açıldı. (AA)

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