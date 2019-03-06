HABER

Alkollü sürücü reflüje daldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 07:36 | Son Güncelleme

İzmir'deki Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazası görenleri hayrete düşürdü. Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet reflüje daldı. Ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan ve Süleyman S'nin idaresindeki 35 K02936 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi. Sürücü, Süleyman S. ise kazada ağır yaralandı.

Ağır yaralandı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Süleyman S'nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışı bir süre tek şeritten verilirken, kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Kaza

En Çok Okunan Haberler

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Şok suçlama: Ruslar 40 saniyede bir saldırı düzenliyor

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

İzmir'de fabrika yangını! Büyük zarar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Yağmur uyarısı geldi (6 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Dikkat! Meteoroloji saat verdi

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Söndürmek için 1 saat uğraştılar

Söndürmek için 1 saat uğraştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.