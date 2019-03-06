Alkollü sürücü reflüje daldı!

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan ve Süleyman S'nin idaresindeki 35 K02936 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi. Sürücü, Süleyman S. ise kazada ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.