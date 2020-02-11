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  4. Alkollü sürücü, St. Petersburg meydanını birbirine kattı

Alkollü sürücü, St. Petersburg meydanını birbirine kattı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Rusya’da alkollü sürücü, trafik polisinden kaçarken aracıyla ünlü St. Petersburg meydanına daldı. Yayaların yanından hızla geçen sürücüyü, 2 polis aracı durdurmaya çalıştı. Kovalamacanın sonunda alkollü sürücü gözaltına alındı. O anlar amatör ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Rusya’nın St. Petersburg kentinde meydana geldi.

Alkollü olduğu belirlenen sürücü, trafik polisleri tarafından durdurulmak istendiği sırada gaza basarak kaçmaya başladı. 2 polis aracı da alkollü sürücünün peşine takıldı. Sürücü bir süre kaçtıktan sonra, ünlü St. Petersburg meydanına girerek yayaların yanından hızla geçmeye başladı. Bu sırada polis araçları da sürücüyü durdurmak için sıkıştırmaya çalıştı. O anlar anbean amatör ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki sürücünün alkollü olduğu ve polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Alkollü sürücü, trafik kurallarını ihlal etmek ve yayaların hayatlarını tehlikeye atmakla suçlanıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Alkollü sürücü

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