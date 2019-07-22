HABER

Alkollü sürücü yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 23:51 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.Edinilen bilgiye göre, Cide sahilinde iddiaya göre bir aracı sollayan 37 FF 047 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.

Alkollü sürücü yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Cide sahilinde iddiaya göre bir aracı sollayan 37 FF 047 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı. Kaza mahalline gelen emniyet görevlileri başka kazaların olmaması için önlem alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Yaz mevsiminde tatilcilerin ziyaret ettiği ilçede kaza esnasında yol kenarında insanların olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (3)- YenidenSuriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: 5 kişi yaralandı (3)- Yeniden
Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralıOrdu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.