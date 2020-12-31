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Alkollü sürücüyle polisin diyaloğu sosyal medyayı salladı: Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim

31.12.2020 12:16 | Son Güncelleme:
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Edirne'de alkollü sürücüyle polisin diyaloğu sosyal medyada viral oldu.12 Aralık'taki denetimlerde polise yakalanan alkollü sürücünün "Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim." dedikten bir süre sonra kimliğinin telefonun arkasında olduğunu söylemesi izleyenleri güldürdü.

Edirne'de polis ekipleri geçen 12 Aralık'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara idari para cezası uyguladı. İlhami Ertem Caddesi’nde A.D., otomobiliyle polisten kaçarken motosikletli bir kuryeye çarptı. Yaralanan kurye M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, A.D.'nin peşine düştü. A.D. yaşanan kovalamacayla yakalandı. A.D.'nin yapılan kontrollerde 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

EHLİYETİNE 2 KEZ EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.'nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz 3'üncü kez alkollü araç kullanıp sokağa çıkma ihlali yapan sürücü A.D.'ye 11 bin 145 lira para cezası uygularken ehliyetine de 5 yıl el koydu.

"KİMLİĞİM TELEFONUMUN ARKASINDA"

Polise yakalanan sürücünün, “Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim" dediği anlara sosyal medyada çok sayıda paylaşıma konu oldu.

Polisin, aracın anahtarı istemesi üzerine de "Benim aracım yok abi. Aracın anahtarı yok. Benim şu telefonumu bana verin. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Benim kimliğim telefonumun arkasında" diyen alkollü sürücü A.D.'nin görüntüleri sosyal medyada günler sonra dahi öne çıktı.

(DHA)

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