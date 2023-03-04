Alkollü vatandaşın yaptığı görenleri güldürdü! Pırasa sapıyla...

Samsun’da hafta sonu kalabalığının yaşandığı İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Caddesi ile Orhaniye Geçidi arasında zaman zaman araç trafiği sıkışıyor. ‘Redkidd’ lakabıyla civarda tanınan alkollü bir vatandaş, trafiğin sıkışmasını kendi yöntemiyle çözmeye çalıştı. Elindeki pırasayla şoförlere yön veren şahıs, görenleri tebessüm ettirdi.

Yolun ortasında duran ve arabaları pırasayla istikamet veren Redkidd lakaplı kişi, arabaların geri gelmesine ve diğer araçlara yoldan geçmesine yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman yaptığı işe kendini kaptıran Redkidd, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Elindeki pırasa sapıyla arabaları yönlendiren ve ayakta güçlükle durabilen Redkidd, bir otomobilin kendisine çarpmasından ise son anda kurtuldu. Bir süre trafiğe yön veren Redkidd, daha sonra bölgeden ayrıldı. (İHA)

