Alkollü yakalandı, 'alkol kullanmıyorum' diyerek gazetecilere saldırdı

Karabük’te polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler Kayabaşı - Köprübaşı mevkiinde bir kamyoneti durdurdu. İbrahim O. isimli sürücü ‘Alkol filan yok kardeşim, alkol kullanmıyorum’ diyerek polislere kimlik vermek istemeyerek zorluk çıkardı. Eline telefon alıp emniyet amirini aramak isteyen şahıs daha sonra kendini görüntüleyen gazetecilere saldırarak küfürler yağdırdı. Polislere de güçlük çıkaran alkollü sürücü bu kez rahatsız olduğunu, aracında raporu olduğunu söyleyerek ceza yemekten kurtulmaya çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, gazetecilere küfürlere devam ederek polise zorluk çıkarması üzerine ekip otosuna konularak karakola götürüldü. 3 Nisan karakolunda alkolmetre ile ölçümü yapılan ve 199 promil alkollü sürücü İbrahim O.’ya alkollü araç kullanmak ve kısıtlamayı ihlalden ceza kesilerek ehliyetine el konuldu.

UYGULAMADAN KAÇRI 228 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Demir Çelik kavşağındaki uygulama noktasında ’Dur’ ihtarına rağmen kaçtıktan kısa bir süre sonra yunus ekiplerince yakalanan bir başka alkollü sürücü ise 228 promil alkollü çıktı. Uygulama noktasından otomobili ile kaçan Gökhan S. (29) isimli sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. 200 evler mahallesinde Yunus ekipleri tarafından güçlükle durdurulan otomobilden ve ayakta durmakta güçlükle durdurulan sürücünün alkolmetre ile yapılan ölçümde 228 promil alkollü olduğunu ortaya çıktı. Daha önce yine alkolden ehliyetine el konulduğunu tespit edilen sürücüye ikinci kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak ile kısıtlamayı ihlal etmekten ceza kesildi.