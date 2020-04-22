HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız

Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 08:18 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan emekli gazeteci Alman Holger Vorbeck (74), Alman basınında Türkiye'yi koronavirüs salgınıyla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanmasına tepki gösterdi. Meslektaşlarını doğru haber yapmaya davet eden Vorbeck, "Türkiye'de çok iyi hizmet yapılıyor. Süreci iyi yönetiyorlar. Haberler asılsız olduğu gibi, tamamen uydurmadır" dedi.

Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız

Almanya'da 35 yıl Die Welt Gazetesi, Der Spiegel ve Focus dergilerinde gazetecilik yapmasının ardından emekli olan ve 2015 yılında Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen Almanya vatandaşı Holger Vorbeck, ülkesinin basınında Türkiye aleyhinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Asılsız haberlere tepkisini ilk olarak sosyal medyadan dile getirdiğini ve Almanya'da da eleştirisinin basında yer bulduğunu belirten Vorbeck, "Alman basınında Türkiye'de hastanelerin tıka bası dolu olduğu, toplu mezarlar kazıldığı gibi haberler yer aldı. Koronavirüs tedavisinde tıbbi yetersizlik olduğu, hastanelerin hastalara bakamadığı haberleri yer aldı. Türkiye'de çok iyi hizmet yapılıyor. Süreci iyi yönetiyorlar. Haberler asılsız ve tamamen uydurmadır. Ben tepkimi sosyal medya üzerinden de gösterdim. İnanmayanlar olursa da 'gelsin kendisi görsün' dedim" dedi.

'YAPILAN HABERLER YANLIŞ'

Haberlerde Türkiye üzerinde birçok olumsuz iddia ortaya atılmasından dolayı gazeteci olarak rahatsız olduğunu anlatan Vorbeck, "Ben de bir gazeteciyim. Yapılan haberler yanlış. Meslektaşlarımı doğru haber yapmaya davet ediyorum. Burada tıbbi yetersizlik söz konusu dahi değil. Ben 65 yaş üstü olduğum için evde kalıyorum, fakat her türlü hizmetimi evimden alabiliyorum. Birkaç gün önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (ALKÜ) gittim. Test için gittiğim hastanede doktorlar, hemşireler, çevirmenler, laboratuvar görevlileri çok yardımcı oldu" diye konuştu.

'UMARIM GERÇEKLERİ GÖRÜRLER'

Kamu binaları veya hastane hizmetlerinde aksama veya yetersizlik olmadığını ifade eden Vorbeck, şöyle dedi:

"Hastanelerde hiçbir problem yok. Sokaklar ve binalar durmadan dezenfekte ediliyor, vatandaşların borçları ertelendi, krediler verildi, vergiler düşürüldü, sağlık çalışanlarının maaşları artırıldı. Pandeminin ardından 32 bin doktor ve hemşire daha işe alındı. Türkiye'de koronavirüs tedavisi ücretsiz ve tüm vatandaşlara ücretsiz maske veriyorlar. Hatta ürettikleri maskeyi Almanya, İtalya, ABD ve İspanya'ya da gönderiyorlar. Alman basınındaki meslektaşlarım umarım bu gerçekleri görürler."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
Alman gazeteci Almanya holger vorbeck

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamasına sert tepki

ABD Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdi

ABD Çin'i koronavirüs yüzünden mahkemeye verdi

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

Ramazan ayında alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Diğer Haberler
Koronavirüsü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum

Koronavirüsü yenen Özçetin: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannediyordum

Koronavirüs Bilim Kurulu yeniden toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu yeniden toplanıyor

Erdoğan sözleri sonrası gündem olmuştu! Abulkadir Selvi, o ambulansın fotoğrafını paylaştı

'Ambulans' tartışması olay olmuştu! Selvi, paylaştı

Adana’da 270 polisle narkotik uygulaması

Adana’da 270 polisle narkotik uygulaması

Sağlık çalışanlarından New York eyaletine ve iki hastaneye toplu dava

Koronavirüs salgını boyunca ilk kez oldu! Dava açtılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşım tepki çekti

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.