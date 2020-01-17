Almanya'dan Yunanistan'ın 'davet' eleştirisine yanıt!

Seibert, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın konferansa neden çağrılmadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Davetlerin Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapıldığını, bundan dolayı katılım listesini de kendisinin hazırladığını aktaran Seibert, bu sırada Libya Konferansı'yla ilgili her konuda istişarede bulundukları Birleşmiş Milletler (BM) ile de hazırlık görüşmelerinde bulunulduğu bilgisini paylaştı.

"Yunanistan'ın Berlin'deki Libya Konferansı'na katılması hiç söz konusu olmadı." diyen Seibert, her konferansta katılım formatı konusunda karar verilmesi gerektiğini, Alman hükümetinin, Dışişleri Bakanlığının ve Başbakanlığın bu konuda konferansın mevzusuna odaklandıklarını vurguladı.

Seibert, bu konferansla BM yönetiminde Libya için bir süreci başlatmak istediklerini kaydetti.

MERKEL, LİDERLERİ VE HÜKÜMET BAŞKANLARINI DAVET ETMİŞTİ



Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

Şansölye Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.