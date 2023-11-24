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  4. Alman lider Olaf Scholz sosyal medyanın diline düştü! İçinden geçenler adeta yüzüne vurdu

Alman lider Olaf Scholz sosyal medyanın diline düştü! İçinden geçenler adeta yüzüne vurdu

24.11.2023 11:03 | Son Güncelleme:
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz basın toplantısında gelen soru üzerine mimikleriyle öyle bir tepki verdi ki sosyal medyanın diline düştü. İtalyan mevkidaşı Meloni'ye Almanya'daki bütçe krizi üzerinden soru yöneltilince Scholz ilginç bir yüz ifadesiyle gündem oldu.

Almanya bütçe kriziyle çalkalanıyor. Öyle ki konu iki başbakanın basın toplantısında da gündeme geldi. O anlarda Olaf Scholz gözlerini devirdiği an ile dikkatleri hayli üzerine çekti.

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Başbakan Scholz ve Meloni dün başkent Berlin'de Almanya-İtalya Hükümetlararası İstişare Toplantısı çerçevesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

İki liderin İtalya ve Almanya arasında imzalanan ve iki ülke arasında işbirliğini attırılmasını öngören eylem planına ilişkin bilgi verdiği toplantıda Başbakan Scholz'un, bir gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye "Almanya'da bütçe krizi yaşanıyor. Uluslararası ekonomik finansmana ilişkin ikili desteklerden bahsettiniz. İtalya açısından Almanya bu hususta hala güvenilir bir ortak mıdır?" şeklinde soru sorması üzerine, "gözlerini devirerek" tepki vermesi dikkat çekti.

Scholz’un bu tepkisi bazı gazetelerde ve sosyal medyada gündem oldu.

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ALMANYA'DAKİ BÜTÇE KRİZİ

Almanya Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim'de, Alman koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden (2021 bütçesinden) kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kaldı.

Karar, hükümetin, artık ek olarak, 60 milyar avroyu da hesaba katmasını ve vergi artışlarında hükümet ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iklim teşvikleri dahil başka yerlerdeki harcamaları kısmayı gerektirecek.

Alman hükümetinin kullanılmayan Kovid-19 salgını fonlarını yeşil projeler ve sanayi desteği için yeniden kullanmasını engelleyen Anayasa Mahkemesi kararı, Alman şirketlerin gelecekteki rekabet gücü ve yurt dışındaki iş kayıplarına ilişkin endişeleri de artırdı.

(AA)

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Ekonomi Almanya Olaf Scholz
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