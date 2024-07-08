Alman polisi, 'Bozkurt' selamı verenlerin peşine düştü! Maç bitti, soruşturma başladı

EURO 2024 çeyrek finali için Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye - Hollanda maçı öncesi Türkler, caddelerde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirmişti. Bozkurt işareti yaptığı için UEFA'dan ceza alan Merih Demiral'a destek vermek isteyen taraftarlar tribünlerde de zaman zaman Bozkurt selamı yapmıştı. Alman pılisi , bazı Türk taraftarları siyasi işaret yaptıkları ve meşale yaktığı gibi gerekçelerle gözaltına aldı.

"54 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, İKİ POLİS YARALANDI"

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Alman polisi maç bağlamında 54 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Habere göre yaşanan olaylarda iki polis de yaralandı.

"8 bin Türk" taraftarının katıldığı yürüyüşün bozkurt işareti sebebiyle sık sık durdurulduğu belirtilen haberde Hollandalıların yürüyüşünün ise "olaysız" sonlandığı öne sürüldü.

Maç sonrası Türk taraftarlar ve Hollandalı taraftarlar arasında çıkan kavgaya da müdahale edildiği ve gözaltılar yapıldığı belirtildi.

Alman polisinin aktardığı bilgilere göre, şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında basit ve tehlikeli adam yaralama, izinsiz mülke girme, hakaret, hırsızlık ve uyuşturucu madde yasasının ihlali yer alıyor. Polis ayrıca, maç bağlamında 54 hürriyeti kısıtlayıcı önlem alındığını bildirdi.

“SİYASİ MESAJ PLATFORMU”

Berlin Polis Sözcüsü Valeska Jakubowski, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin’de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde Türk taraftarlarınca yapılan yürüyüşün “siyasi mesaj platformu” olarak kullanıldığı gerekçesiyle polis tarafından önceden sonlandırıldığını ifade etmişti.

Jakubowski, taraftar yürüyüşünün siyasi platform olarak kullanılması halinde bunun taraftar yürüyüşü değil teorik olarak bir gösteri olacağını, bunun da başka koşulları ve tedbirleri gerektirdiğini kaydetti.

Almanya'nın, maç sonrası 64 kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.









