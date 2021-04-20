Alman Yeşiller Partisi ilk kez başbakan adayı çıkardı

Almanya'da Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı belli oldu. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, partinin yönetim kurulunun üzerinde anlaştığı başbakan adayını açıklamak için ülkenin başkenti Berlin'de toplantı düzenledi. Toplantıda Habeck, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Yeşil Parti’nin başbakan adayının partinin diğer Eş Genel Başkanı Baerbock olacağını duyurdu. Böylece Alman Yeşiller Partisi kuruluşundan bu yana ilk defa başbakan adayı çıkarmış oldu.Baerbock’un bu yılki seçimlerde Şansölyelik için yarışan tek kadın aday olması bekleniyor. Resmi olmayan anketlere göre, Yeşil Parti’nin yükselişte olduğu görülürken, Baerbock'un Almanya'nın bir sonraki Şansölyesi olma ihtimali de yüksek görünüyor. Habeck, burada yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek, "Yeşillerin ilk başbakan adayı Annalena Baerbock olacak. Baerbock, ne istediğini biliyor ve bu seçim kampanyasında bize liderlik edecek." ifadesini kullandı. Çok çetin bir seçim kampanyasının yaşanacağına işaret eden Habeck, bu kampanyada Baerbock'u destekleyeceğini kaydetti.

"BAŞBAKANLIK İÇİN HAZIR OLURUM" Almanya’nın Bavyera eyaleti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı Markus Söder de aday olacağını kamuoyuna ilk kez 11 Nisan’da açıklamıştı. Hristiyan Birlik Partileri parlamento grubunun kapalı toplantısında konuşan Söder, "Başbakanlık için adayım" ifadelerini kullanmış, CDU’nun kendisini desteklemesi halinde Başbakanlık için hazır olacağını belirtmişti. CDU lideri Armin Laschet ile görüştüğünü de belirten Söder, CDU’nun kendisini aday olarak istememesi halinde ise buna gücenmeyeceğini ve birlikte çalışmaya devam edebileceklerini ifade etmişti. "YENİ ŞEYLERİ YAPMAYA CESARET EDEN POLİTİKA ÖNERİYORUM" Annalena Baerbock da partisi için yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Başbakan adayı olmamla tüm topluma, çoğulcu, güçlü ve zengin ülkemizi iyi bir geleceğe götürmeye davet etmek için bir teklif sunmak istiyorum." dedi. İklimin korunmasına önem vereceğini dile getiren Baerbock, "İleriye bakan, yeni şeyleri yapmaya cesaret eden, insanları dinleyen bir politika öneriyorum." diye konuştu. MERKEL'DEN SONRA BAŞBAKAN ADAYI OLARAK GÖSTERİLEN İKİNCİ KADIN Annalena Baerbock'un başbakan adaylığının, 11-13 Haziran'da yapılacak partinin genel kurulunda onaylanması gerekiyor. Baerbock, Almanya'da 1949'dan beri yapılan genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel'den sonra başbakan adayı gösterilen ikinci kadın oldu.