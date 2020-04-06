Almanya Başbakanı Angela Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül koronavirüsüne yönelik Bakanlar Kurulunda gerçekleştirilen oturumun ardından basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Merkel, alınan önlem kurallarında bir gevşemenin söz konusu olmadığını, gevşetilmesi durumunda daha kötü bir geri dönüş olacağını ifade etti. "Korona krizine karşı alınan önlemleri gevşetmek için erken" diyen Merkel, "Sağlığın korunması her zaman birinci önceliğimizdir" diye konuştu.

Koronavirüsün halen yaşamakta olduğunu, virüsün yok olmayacağını ve bununla mücadele edebilmek için dünyanın 190'a yakın ülkesinin mücadele ettiğini belirten Merkel, var olan krizin birkaç haftada bitmeyeceğini dile getirdi. Merkel, federal hükümetin yoğun bir şekilde dışarı çıkma kısıtlamalarının normale dönülmesi konusunda çalıştığını da belirtti. Sağlık durumunun arzulanan özgürlüğe kavuşulması için yeterli olmadığını vurgulayan Merkel, henüz istenilen seviyeye gelinmediğini aktardı. Merkel, 19 Nisan'a kadar uzatılan önlemlerin uygulanmasının önemli olduğunu ve halkın buna uyması gerektiğini ifade etti.