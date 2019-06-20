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Almanya Başbakanı'ndan 'bağımsız Kürt devleti' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2019 11:23 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu

Almanya Başbakanı'ndan 'bağımsız Kürt devleti' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi. Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in memleketi olan Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Goslar kentinde Gabriel ile beraber bir okulu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" dedi.

"IRAK'TA KÜRTLERE ADİL ŞARTLAR SUNULMALI"

Başbakan Merkel, Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini de vurguladı. Almanya, iki yıl önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumunu da desteklememişti. Alman Şansölye Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda hem Iraklı mevkiidaşlarının Berlin ziyaretinde hem de başka platformlarda dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
merkel Kürt devlet

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