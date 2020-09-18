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Almanya'da 2022'den itibaren sokakta tütün ürünleri reklamı yapılamayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Almanya, 2022 yılı itibariyle sokaklarda tütün ürünleri reklamının yapılmasını yasaklayacağını duyurdu. Böylece AB sınırları içinde bu kararı almayan ülke kalmadı.

Almanya'da 2022'den itibaren sokakta tütün ürünleri reklamı yapılamayacak

Almanya’da yıllardır genişletilmesi gündeme olan tütün ürünlerine reklam yasağı sonunda parlamentonun onayını aldı. Hekimlerin uzun süredir devam eden kampanyasına destek veren parlamentonun üst kanadı, 2022 itibariyle afiş ve billboardlarda tütün ürünleri reklamı yapılamayacağını belirtti.

Yasaklar, 2024'ten itibaren elektronik sigaraları da içerecek şekilde genişletilecek. Ayrıca 2021'in başından itibaren sinemalarda reklam yapılamayacak, etkinliklerde veya yarışmalarda ücretsiz tütün ürünleri dağıtılmayacak.

Tüketicinin korunmasından sorumlu bakan Julia Kloeckner, DPA haber ajansına yaptığı açıklamada, kısıtlamaların ‘gecikmiş’ olduğunu söyledi. Kloeckner, “Halk sağlığının korunması burada en büyük öncelik olmalı” dedi.

Almanya’da halihazırda internet, radyo ve televizyon ile gazeteler üzerinden tütün ürünlerinin reklamının yapılmasını yasak kabul ediliyor. Ancak diğer AB ülkelerinin aksine bu yasak, sinemaları ve sokakları kapsayacak şekilde genişletilmemişti.

Hekimler uzun süredir yasağın kapsamının genişletilmesini talep ediyordu ancak bu, hükümetin büyük ortakları olan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) tarafından reddediliyordu.

Resmi verilere göre, Almanya'daki tütün endüstrisi sinema ve sokak reklamlarına yılda yaklaşık 100 milyon euro harcıyor.

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