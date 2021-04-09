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Almanya'da bazı camilerde ücretsiz Kovid-19 testi uygulaması başlatıldı

09.04.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bazı camilerde, belirli günlerde cemaate ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmaya başlandı.

Almanya'da bazı camilerde ücretsiz Kovid-19 testi uygulaması başlatıldı

DİTİB'e bağlı Wuppertal Merkez Camisi'nde geçen hafta başlatılan uygulama ile cuma günleri cami lokalinde 12.00-15.00 saatleri arasında hızlı test yapılıyor.

Camide ekibiyle test yapan Dr. Mehmet Burgazlı, burada yaptığı açıklamada, testlerin doğruluk oranının yüzde 99,8 olduğunu, cuma günleri camide test uygulamasına gelecek haftalarda da devam edeceklerini söyledi.

Hangi sigortaya bağlı olduğuna bakılmaksızın sağlık sigortası yanında olan herkese bu testi ücretsiz yaptıklarını ifade eden Burgazlı, gizli kalan hastalıkları ortaya çıkararak pandemiyle mücadele ettiklerine işaret etti.

Uygulama kapsamında test sonucu pozitif çıkanların karantinaya alınarak tedaviye yönlendirildiği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya

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