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Almanya'da bir ilk daha! Aşırı sağcı AfD'nin adayı belediye başkanı seçildi

02.07.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da ilk kez aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili (AfD) bir siyasetçi belediye başkanı seçildi. Aşırı sağcı aday Hannes Loth, oyların 51'ini aldı. AfD geçtiğimiz günlerde de ilk kez bir kaymakamlık seçimini kazanmıştı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı ise AfD'nin eyalet yapılanması 'şüpheli vaka' olarak sınıflandırıyor.

Almanya'da bir ilk daha! Aşırı sağcı AfD'nin adayı belediye başkanı seçildi

Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz'de yapılan seçimi AfD'nin adayı Hannes Loth kazandı ve böylece ilk kez AfD'den bir siyasetçi belediye başkanı seçilmiş oldu.

Yaklaşık 8 bin seçmenin bulunduğu ve katılım oranının yüzde 61 olduğu kaydedilen seçimde Loth oyların yüzde 51'ini aldı. Loth'un ayrıca Saksonya Anhalt Eyalet milletvekili olduğu belirtildi.

İLK AŞIRI SAĞCI KAYMAKAM OLMUŞTU

Almanya'daki ilk AfD'li kaymakam olan Robert Sesselmann da geçen hafta Thüringen eyaletinin Sonneberg beldesinde yapılan seçimi kazanmıştı. Anketlerde AfD'nin Almanya genelindeki oy oranı yüzde 20 civarında seyrediyor.

'ŞÜPHELİ VAKA' OLARAK...

AfD'nin eyalet yapılanmasını Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi "kesinlikle aşırı sağcı", Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı ise "şüpheli vaka" olarak sınıflandırıyor. (AA)

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