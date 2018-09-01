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Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Almanya'nın güneyinde yer alan bir rafineride patlama meydana geldi. Alman polisi patlama ardından çıkan yangın nedeniyle 2 bin kişiyi bölgeden tahliye etti.

Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın güneyinde yer alan bir rafineride meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

8 KİŞİ YARALANDI

AFP'de yer alan habere göre; çıkan yangında 8 kişi yaralandı.

2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Alman polisinin verdiği bilgiye göre bölgeden yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya patlama Rafineri

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