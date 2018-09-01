Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın güneyinde yer alan bir rafineride meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
8 KİŞİ YARALANDI
AFP'de yer alan habere göre; çıkan yangında 8 kişi yaralandı.
2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Alman polisinin verdiği bilgiye göre bölgeden yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.
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