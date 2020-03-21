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Almanya'da kritik pazar! Sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayılabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2020 17:24 | Son Güncelleme

Almanya’nın Bavyera eyaletinde koronavirüse karşı uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının pazartesi gününden itibaren ülke genelinde uygulanabileceği belirtiliyor. Bazı istisnalar haricinde sokağa çıkma yasağının Almanya’nın tamamına yayılıp yayılmayacağı pazar günü belli olacak.

Almanya'da kritik pazar! Sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayılabilir

Çin’de ortaya çıkan ve hızla Avrupa’yı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Almanya’da salgının yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için alınan tedbirin giderek artması dikkat çekti. Bavyera eyaletinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından Almanya’ya genelinde Pazartesi’den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği belirtiliyor.

PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

Bazı istisnalar haricinde sokağa çıkma yasağının Almanya’nın tamamına yayılıp yayılmayacağı pazar günü belli olacak. Alman medyasına göre pazar günü yapılacak toplantının ardından pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağının Almanya’nın
tamamına yayılması öngörülüyor.

25 BİN AVROYU BULAN PARA CEZASI

İşe gitme mecburiyeti olanlar ya da çok acil olan ihtiyaçlarını temin etmek isteyenler, ancak bunu ispatlayabilirse sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Sebepsiz yere sokağa çıkanları ise 25 bin avroyu bulabilecek ağır paza cezaları bekliyor. Sokağa çıkma yasağının en az iki hafta sürmesi bekleniyor. Bavyera eyaletinde şu ana kadar halkın sokağa çıkma kısıtlamalarına gerektiği gibi riayet ettiği gözleniyor.

Öte yandan, Almanya’daki en üzücü Korona virüs kaynaklı ölüm haberi de cuma günü yine Bavyera eyaletinin kuzeyindeki Würzburg şehrinden geldi. İlk ölüm vakasının gerçekleşmesinden sonra vazifeli sağlık personeli haricinde giriş çıkışların 12 Mart’tan itibaren kesinlikle yasaklandığı bakımevinde 9 yaşlı, korona virüs sebebiyle hayatını kaybederken 10 yaşlıda da Korona virüs tespit edildi. Ölüm sayısının artmasından endişe edilen bakımevinde ikamet eden 160 yaşlının odalarından çıkmalarına da müsaade edilmiyor. Yaşlıların odasına sadece özel koruyucu elbiseli ve özel maskeli sağlık personeli girebiliyor. Bütün bu tedbirlere rağmen yaşlıların bakımını üstlenen sağlık görevlilerinden 23’ü de yapılan testler neticesinde pozitif çıktı ve onlar da kendi evlerinde karantina altına alındı. Virüsün yayılmasına mâni olunamayan bakımevinin teknik sebeplerden ötürü boşaltılmasının şimdilik gündemde olmadığı açıklandı.

Almanya’da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 68’e vaka sayısı ise 19 bin 848’e yükseldi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya koronavirüs sokağa çıkma yasağı

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