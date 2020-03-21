Almanya'da kritik pazar! Sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayılabilir

Çin’de ortaya çıkan ve hızla Avrupa’yı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Almanya’da salgının yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için alınan tedbirin giderek artması dikkat çekti. Bavyera eyaletinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından Almanya’ya genelinde Pazartesi’den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği belirtiliyor.

PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK



Bazı istisnalar haricinde sokağa çıkma yasağının Almanya’nın tamamına yayılıp yayılmayacağı pazar günü belli olacak. Alman medyasına göre pazar günü yapılacak toplantının ardından pazartesi gününden itibaren sokağa çıkma yasağının Almanya’nın

tamamına yayılması öngörülüyor.

25 BİN AVROYU BULAN PARA CEZASI



İşe gitme mecburiyeti olanlar ya da çok acil olan ihtiyaçlarını temin etmek isteyenler, ancak bunu ispatlayabilirse sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Sebepsiz yere sokağa çıkanları ise 25 bin avroyu bulabilecek ağır paza cezaları bekliyor. Sokağa çıkma yasağının en az iki hafta sürmesi bekleniyor. Bavyera eyaletinde şu ana kadar halkın sokağa çıkma kısıtlamalarına gerektiği gibi riayet ettiği gözleniyor.