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Almanya'da polis şiddeti can aldı!

02.05.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede kan donduran bir olay meydana geldi. Alman polisi bir kişiyi gözaltına almaya çalışırken darp etti. Polisin yumruklarına maruz kalan kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi feci şekilde can verdi.

HERKESİN ÖNÜNDE YUMRUKLADILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.

Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Almanya
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