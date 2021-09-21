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  4. Almanya'da skandal olay! Kadın polisin, aşırı sağcı teröriste aşk mektupları yazdığı ortaya çıktı

Almanya'da skandal olay! Kadın polisin, aşırı sağcı teröriste aşk mektupları yazdığı ortaya çıktı

21.09.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da bir kadın polisin, Halle kentinde sinagoga girip katliam yapmak isteyen ancak amacına ulaşamayınca dışarıda iki kişiyi öldüren aşırı sağcı terörist Stephan Balliet'e aşk mektupları yazdığı belirlendi.

Almanya'da skandal olay! Kadın polisin, aşırı sağcı teröriste aşk mektupları yazdığı ortaya çıktı

Mitteldeutsche Zeitung'un haberine göre, Sachsen Anhalt eyaletinde görevli kadın polis memuru, müebbet hapis cezası alan Stephan Balliet'e aşk mektupları gönderdiği gerekçesiyle açığa alındı.

Kadın polisin mektuplarında ayrıca Yahudi bir güç tekeline inandığı öne sürüldü.

Eyalet polisinin, kadın polisin aşırı sağ bağlantısının olup olmadığının incelediği ifade edildi.

Güvenlik uzmanları ise gazeteye yaptıkları değerlendirmede, kadının durumunun seri katil, soyguncu, tecavüzcü gibi kişilere duyulan güçlü hayranlık ve cinsel arzu olarak tanımlanan, Bonnie ve Clyde Sendromu olarak da bilinen hibristofili olabileceğini belirtti.

SİNAGOG SALDIRISI

Aşırı sağcı terörist Stephan Balliet, 2019'da, Almanya tarihindeki en kötü ırkçı saldırılardan birini gerçekleştirmişti.

9 Ekim 2019'da Halle'deki Yahudilerin Yom Kippur Bayramı'nın kutladığı sinagoga saldırı düzenlemiş ve içeride bulunan Yahudileri öldürmeyi amaçlamıştı.

Sinagoga giremeyince dışarıdaki iki kişiyi öldüren aşırı sağcı, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Almanya
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