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Almanya'da tartışma yaratan görüntüler! Polisler kurşun yağmuruna tuttu

14.11.2023 21:48 | Son Güncelleme:
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Almanya'da kaydedilen bir görüntü gündem yarattı. Bir polisi bıçakla yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Polisin açtığı ateş sırasında saldırgan ve yoldan geçen bir kişi yaralandı. O anlar kameraya anbean yansırken; polisin orantısız güç kullandığu iddiaları yeniden gündeme geldi.

Almanya'da tartışma yaratan görüntüler! Polisler kurşun yağmuruna tuttu

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Gummersbach kentinde bir süpermarket soygunu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde bıçaklı bir şahsın saldırısına uğradı.

POLİSLER KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Polislerden birini yüzünden yaralayan saldırgan, polisler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Polisler tarafından en az 7 el ateş edilerek etkisiz hale getirilen 30 yaşındaki saldırgan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırgana ateş açtığı sırada çevredeki bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise bir kafeteryadan canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.

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Son yıllarda, Almanya'da polis tarafından yaralanan ve öldürülen kişilerin sayılarında artış olduğu belirtilirken, polis şiddeti ülkede yeniden gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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polis Almanya
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