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  4. Almanya'daki Türk çift dehşeti yaşadı! Komşuları adeta terör estirdi

Almanya'daki Türk çift dehşeti yaşadı! Komşuları adeta terör estirdi

27.01.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'daki Türk çift, Alman komşularının saldırısı sonucu yaralandı. Havalı tüfek saçmalarıyla yaralanan genç çiftin evinin saldırgan tarafından kundaklanmak istendiği iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Almanya'daki Türk çift dehşeti yaşadı! Komşuları adeta terör estirdi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Heiligenhaus şehrinde Trabzonlu Aktaş ailesi Alman komşularının havalı tüfekli saldırısında yaralandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinden olan Aleyna Aktaş (25) ile eşi Mehmet Aktaş (30) yan dairede bulunan komşularının havalı tüfek saldırısıyla yaralanarak tedavi altına alındı. Saldırganın daha sonra Aktaş ailesinin oturduğu evin kapısını baltayla kırp içeriye yanıcı madde dökerek daireyi yakmak istediği iddia edildi.

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Aleyna Aktaş'ın dayısı Ahmet Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin yanmaktan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Ahmet Karataş, "Alman komşuları yaklaşık 4 ay önce uyuşturucu madde içtikleri için yeğenimin eşi tarafından, 'evlerine duman geldiği ve küçük bebekleri olduğu' gerekçesiyle uyarılmış. Bunun üzerine aralarında bir tartışma yaşanmış. Aradan zaman geçmesine rağmen bu kişi yeğenim ve ailesine kin tutmuş olacak ki bugün bu inanması güç saldırıyı gerçekleştirmiş." dedi.

Karataş, sabah erken saatlerde yaşanan saldırıyı şöyle anlattı:

"Sabah erken saatte yeğenim Aleyna işe giderken daha önce tartıştıkları Alman komşuları yeğenime saçma atan havalı tüfekle ateş etmiş. Ne olduğunu anlamayan Aleyna yaralanıp dairelerine geri koşmuş. Olayı gören eşi Mehmet dışarı fırlamış ve komşu ona da aynı yöntemle ateş edip bacağından yaralamış. Daha sonra hazırlıklıymış ki bu saldırgan komşu eline balta alıp kapıya dayanmış ve kapıyı kırarak içeri girmiş. Eve yanıcı madde döküp ateşe vermiş. Yeğenim ve eşi ve 6 aylık çocuklarını alıp balkona kaçmışlar. Polisi aramışlar, onları balkondan itfaiye ve polis alıp kurtarmış."

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Ahmet Karataş, "Aleyna 6-7 yerinden, eşi de birkaç yerinden yaralanmış ve halen ameliyatta saçmaları çıkarmaya çalışıyorlar. Komşuları onları evleriyle beraber yakmak istemiş. Saldırganın gözaltına alındığını öğrendik." şeklinde konuştu.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yangın ihbarı aldıklarını, olay yerinde "bir tehdit durumu olduğu" gerekçesiyle polisten yardım istediklerini ve evdekileri tahliye edip yangını kontrol altına aldıkları bilgisi paylaşıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (AA)

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