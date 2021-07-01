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Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı

01.07.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik seyahat uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, tatil sezonunun açılmasıyla başlattığı normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen korona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.

"KISITLAMALARI SÜRDÜRMEK İÇİN BİR SEBEP YOK"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi.

SEYAHAT UYARISI BULUNAN ÜLKE SAYISI 40

Almanya’da bu ülkelerden seyahat uyarılarının kaldırılmasının ardından seyahat uyarısı bulunan sadece 40 ülke kaldığı, Avrupa'da yüksek insidansın görüldüğü ülke olmadığı, ancak İngiltere ve Portekiz’in şu anda virüs varyant alanları olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Almanya Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre, 83 milyon nüfuslu Almanya’da her yıl 71 milyon insan tatil yapıyor ve Almanların 50 milyonu tatilini ülke dışında geçiriyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya Türkiye
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