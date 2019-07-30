Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda yüzde 1,7 oldu

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede AB uyumlu olarak gerçekleşen enflasyonun, ECB'nin Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamaya karşı daha hızlı harekete geçmesi için daha fazla argüman sağladığını belirtti.

Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

Almanya'da temmuz ayında 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin 12 ayda sanayideki gerilemenin ve devam eden küresel belirsizliğin Alman ekonomisinde iz bırakmaya başladığına dair başka bir uyarı sinyali olduğunu aktaran Brzeski, "İlginç bir şekilde, Alman tüketicilerin gelir beklentileri gerçekte arttı ancak onların satın alma isteği Ekim 2015'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Görünüşe göre, Alman tüketiciler, harcamalarını yavaş yavaş kısıyor." ifadelerini kullandı.

Brzeski, Almanya'da manşet enflasyonun, petrol fiyatları ve ekonomik aktivitedeki soğumanın olumsuz baz etkisi nedeniyle gelecek aylarda yüzde 1 ila yüzde 1,5 arasında dalgalanmaya devam etmesini beklediklerini kaydetti.

