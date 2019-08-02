Almanya'dan Çin'e motosikletle gidiyorlar

Almanya'nın Münih şehrinden Çin'e gitmek üzere bir hafta önce yola çıkan Alman motosiklet tutkunları, Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki tarihi handa mola verdi.

Almanya'da yaşayan, aralarında iş adamı, akademisyen ve bürokratların da bulunduğu 14 motosiklet tutkunu ve bir Türk turizm rehberi, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Turizm rehberi Ahmet Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta önce Almanya'nın Münih şehrinden Çin'e gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

İpek Yolu'nu takip ederek Çin'e gitmek istediklerini ifade eden Demirtaş; Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan gibi ülkeleri geçerek Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Karadeniz Sahil Yolu'nu izleyerek Gürcistan, Rusya, Çeçenistan, Dağıstan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı geçip Çin'e ulaşmayı hedeflediklerini belirten Demirtaş, 11 bin 800 kilometre yol gideceklerini ve bu yolu 41 günde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ise motosiklet tutkunlarıyla sohbet etti.

Tarihi han önünde hatıra fotoğrafı çektiren ekip, daha sonra yollarına devam etti.

