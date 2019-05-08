Almanya'dan İran açıklaması

Seibert, ABD yaptırımlarına karşı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından kurulan ve ilaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX adı verilen özel ödeme mekanizmasına ilişkin de ilerleme sağladıklarını kaydetti.

Nükleer anlaşmanın muhafaza edilmesinden ve İran’ın sözleşmeden doğan taahhütlerini tümüyle yerine getirmesinden yana olduklarını vurgulayan Seibert, "Alman hükümeti olarak İran’dan bölgedeki gerginliği artırabilecek agresif adımlardan kaçınmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Seibert, "Biz şimdi E3 partnerlerimizle İran’ın bu açıklamasını ayrıntılı değerlendireceğiz ve atılacak adımların neler olacağına ilişkin istişarelerde bulunacağız." dedi.

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik açıklamasını Almanya, İngiltere ve Fransa’yı kapsayan E3 ülkeleri olarak ayrıntılı değerlendireceklerini söyledi.

Şu an mekanizmanın faaliyete geçmesi için gerekli son önlemleri aldıklarını dile getiren Seibert, "Buna İran’ın kendi tarafında gerekli hazırlıkları yapması da dahil." diye konuştu.

INSTEX konusunda İran ile diyalog içinde olduklarını aktaran Seibert, "Arzu ettiğimizden biraz daha fazla zamana ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de İran'ın taahhütlere uyduğu sürece kendilerinin de taahhütlere uyacaklarını dile getirerek, İran’ı yaptığı eylemlerle ölçtüklerini bildirdi.

