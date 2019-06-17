BERLİN (AA) - Almanya, İran'a uluslararası nükleer anlaşmaya uyması çağrısı yaptı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran'ın, 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen limiti 27 Haziran'da aşacağını açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seibert, İran'ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığının, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının incelemeleriyle tespit edildiğini anımsatarak, "İran'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tamamen uymasını bekliyoruz ve talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da İran'a nükleer anlaşmanın hem Avrupa'nın hem de İran'ın güvenliği için önemli ve doğru bir anlaşma olduğunu söylediklerini belirtti.

Almanya'nın nükleer anlaşmayla ilgili tutumunu son haftalarda dile getirdiğini hatırlatan Adebahr, "İran'ın bizim tutumumuzu görmesi önemli." diye konuştu.

- Yemen'de savaşan ülkelere silah satışı

Hükümet Sözcüsü Seibert, Almanya'nın Yemen'deki savaşa müdahil ülkelere silah satışına onay vermesine ilişkin olarak, silah satışlarıyla ilgili kararların koalisyon sözleşmesi ve kurulan ittifaklardaki taahhütler kapsamında alındığını bildirdi.