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  4. Alper Gezeravcı'dan İstanbul paylaşımı! "Seyretmek gözlerimi doldurdu"

Alper Gezeravcı'dan İstanbul paylaşımı! "Seyretmek gözlerimi doldurdu"

16.02.2024 23:02 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" dedi.

Alper Gezeravcı'dan İstanbul paylaşımı! "Seyretmek gözlerimi doldurdu"

Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden, uzay istasyonundayken İstanbul'un üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek. Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" dedi.

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13 DENEY GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirmişti.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul paylaşım alper gezeravcı
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