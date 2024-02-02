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Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti! "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
02.02.2024 18:03 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uğurlama töreni düzenlendi. Veda töreninde konuşan Gezeravcı "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil." ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti! "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı"

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün süren görevini tamamladı. Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) veda töreni düzenlendi.

Axiom Space, aralarında ilk Türk astronot Gezeravcı’nın da bulunduğu Ax-3 ekibi için hazırlanan veda törenini canlı olarak yayımladı.

Gezeravcı, veda töreninde yaptığı konuşmada, "Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde adım attığımız yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

Gerçekleştirdikleri bu görevin geleceğin teminatı gençler için ilham verici bir başlangıç olmasını dileyen Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

YOLCULUK 30 SAAT SÜRECEK

Gezeravcı uzay misyonunda 13 deney gerçekleştirdi.

Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek Gzeravcı ve ekip arkadaşlarının ABD'de Orlabdo açıklarında okyanusa iniş yapması bekleniyor. Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunun 30 saat sürmesi tahmin ediliyor.

AA-20240126-33540625-33540595-TURKIYENIN_ILK_ASTRONOTU_GEZERAVCI_ULUSLARARASI_UZAY_ISTASYONUNDA_CALISMALARINI_SURDURDU

Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı.

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13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Son olarak söz konusu deneylerle ilgili yaptığı açıklamada Gezeravcı şu bilgileri verdi:

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"Deney konularımız biyoloji, fizik, tıp ve genetik alanlarında farklı disiplinleri içeriyor. TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan 'gMetal' deneyimiz var. Kimyasal tepkimesiz koşullarda katı parçacıklar ile akışkan ortam arasında homojen karışım oluşturulmasının yerçekimine etkisini araştırıyoruz. Tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz deneyimiz var. Burada radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisini inceliyoruz. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştırıyoruz. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için dünyada kan örneklerim alınmaya başlandı, halihazırda alınmaya devam ediyor. Görev sonunda da yine son kan örneklerim alınarak numuneye yönelik çalışma tamamlanmış olacak. 'PRANET' deneyiyle propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini araştırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
alper gezeravcı
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