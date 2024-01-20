Alper Gezeravcı uzayda! Axiom'dan yeni açıklama geldi: Kapsül beklenenden erken kenetlenecek

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını dün saat 00.49'da gerçekleştirdi. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise "İstikbal göklerdedir" oldu.

Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyordu.

Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na beklenenden daha erken kenetlenmesi beklendiği duyuruldu. Kenetlenmenin tahmini olarak TSİ 12:19'da gerçekleşeceği bildirildi.

TSİ 14:30'da da astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek. Alper Gezeravcı'nın bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri vermesi bekleniyor.

İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

Öte yandan kenetlenme için Axiom'un X hesabında saat 10:30'dan itibaren özel yayın başlayacak.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





