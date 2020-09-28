Alt çene önde ya da geride olduğunda nasıl tedavi edilir?

Çeneleri ilgilendiren bozukluklar (alt çenenin önde ya da geride olması gibi) genellikle genetiktir. Bu durumda hastanın yaşına göre tedavi planlaması yapılır. Eğer hasta ergenlik dönemindeyse ve üst veya alt çenesini ilgilendiren sorunu var ise ortodontik yöntemlerle tedavi edilebilir. Hasta yetişkinse şiddetli iskeletsel bozukluklar ortodonti-cerrahi işbirliği ile tedavi edilir.

ORTODONTİK PROBLEMLER NEDEN OLUŞUR?

Uzun süre yalancı emzik ya da biberon kullanma, parmak emme, tırnak yeme, vb. gibi alışkanlıklar da ortodontik bozuklukları da beraberinde getiriyor. Ortodontik bozuklukların erken dönemde tedavi edilmesi çok önemlidir. Erken dönemde fark edilen çene yapısı basit bir aprey kullanımı ile tedavi edilebilir. Böylece olası iskelet bozukluğunun da önüne geçilmiş olur.

Üst çenedeki iskeletsel darlık ortodontik apareyler yardımıyla tedavi edilebilir. Bazen birey çene kemiği boyutlarını anne, diş boyutlarını da babadan alabilir veya bu durumun tersi de olabilir. Eğer çene büyük, diş küçükse dişler aralıklı olur veya bu durumun tersi görülür. Dilin normalden büyük olması, ağızda çekilmiş diş boşluklarının olması da dişlerin aralanmasına sebep olur.