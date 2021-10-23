HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alt geçidi kullanmadı, canından oldu

Alt geçidi kullanmadı, canından oldu

23.10.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, alt geçidi kullanmayarak D-100'den yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Günay (61), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Alt geçidi kullanmadı, canından oldu

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Trafikte korkunç yarış kazayla bittiTrafikte korkunç yarış kazayla bitti

50 METRE UZAKLIKTAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMAYIP YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ

İddiaya göre komşusuna misafirliğe giden Elmas Günay, eve dönüş yolunda 50 metre uzaklıktaki alt geçidi kullanmayıp, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada C.K. yönetimindeki otomobil, Elmas Günay’a çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince Günay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Elmas Günay'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Feci kaza! Kanlar içinde kaldı, aracını düşündüFeci kaza! Kanlar içinde kaldı, aracını düşündü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNER"Bensu ne derse o!""Bensu ne derse o!"
Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktıSuç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan çobana tahliye

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! Afgan çobana tahliye

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.