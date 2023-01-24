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"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

23.01.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çantaların daimi üyesi cüzdanlar yalnızca nakit paraları ve kredi kartlarını düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda size gösteriş de katıyor! Şık modellere ve kullanışlı tasarımlara sahip cüzdanlar ile modayı yakından takip edebilmek mümkün. Kimi zaman içinde taşınan paradan çok daha fazla meblağlar ödenen cüzdanlar artık bir statü göstergesi durumuna geldi. Biz de kadın ve erkek cüzdanlarında öne çıkan markaları bir araya getirdik. İşte detaylar...

"Alt tarafı cüzdan" deyip geçmeyin! İçinde taşıyacağınız paradan çok daha yüksek fiyata sahip cüzdanlar

Bazı cüzdanlar var ki sadece basit para çantaları olmadıklarını kanıtlamak istercesine yüksek fiyatlara sahip. Öyle ki içinde taşıdığı miktardan çok daha fazla edebilirler. Hem işlevsel hem gösterişli pek çok cüzdan seçeneğine ulaşmak artık çok kolay. Eğer siz de kesenin ağzını açmaya hazırsanız birbirinden güzel cüzdanlarla görenleri stilinize hayran bırakabilirsiniz.

Modası geçmeyen modellerle göz doldurun

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Piyasada pek çok farklı modelde cüzdan var ancak hepsi sizin ihtiyaç duyduğunuz kaliteye ve dayanıklılığa sahip olmayabilir. Erkekler için en popüler cüzdan şekli herkesin âşina olduğu dikdörtgen ve ikiye katlanır modeller. İdeal boyuttaki bu modellerin içine pek çok şey sığıyor! Seçiminizi klasik renklerden, zamansız modellerden yana kullanacaksanız ve kaliteye önem veriyorsanız Calvin Klein cüzdan sizin için doğru seçenek olabilir.

İnce cüzdanların taşınması kolay olur ve herhangi bir pantolonun cebine kolayca sığar. Kartlarınız ve nakit paralarınız için ekstra koruma ve dayanıklılık sağlamak üzere deri veya kumaştan yapılır. Dünyaca ünlü markaların tasarladığı cüzdanlar birçok insanın beğenisini kazanıyor ve şıklığıyla göz dolduruyor.

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RFID özelliği ile güvendesiniz

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Hakiki deri cüzdanların her zaman rağbet görmesinin bir sebebi var. Cüzdanınız eskimez, siz de onu sürekli yenilemek zorunda kalmazsınız. Hepsi tasarımından bağımsız olarak rahat ve lüks bir görünüm getirir. Yüksek kaliteli cüzdanlar ise sadece dünyaca ünlü markalara ait oldukları için değil, aynı zamanda RFID engelleme sistemleriyle de fiyat etiketlerini yükseltir. Peki, RFID özellikli cüzdanlar nedir? Basitçe, radyo frekanslarının taranmasını engelleyen malzeme kullanılarak üretilen cüzdanlar olarak tanımlanabilir. Cüzdanınızın sinyal bozucu, özel katmanı sayesinde kredi kartlarınız ve diğer kişisel varlıklarınız güvende olur. Temassız kart kullanımının arttığı bu günlerde kesinlikle çok yararlı bir özellik olduğundan yüksek fiyatları da sonuna kadar hak eden cüzdanlar bunlar!

Bir cüzdandan çok daha fazlası!

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Kadın cüzdanlarını geleneksel para keseleri ve modern çantaların karışımı gibi düşünmek mümkün. Küçük boyutlarına rağmen işlevsel bir kullanım sunan dikdörtgen formlu cüzdanlara sizin için önemli olan pek çok şeyi sığdırabilirsiniz. İçindeki paranın katlanmaması ve geri kalan her şeyin düzenli yerleştirilebilmesi ile bu cüzdanlar, yıllardır her yaş grubu tarafından sevilerek kullanılıyor.

Cüzdanların modelleri gibi elde edildiği materyaller de birbirinden farklı. Kumaştan, sentetik malzemelerden ve hatta metalden yapılmış seçenekler mevcut. Eğer görünümü çok klasik olmayan uzun, dikdörtgen bir cüzdan modeli arayışındaysanız Herschel Supply Orion Large Wallet RFID Ash Rose hayran kalacağınız güzellikte. Dayanıklılığı ile ün salmış markaların zarif ve renkli tasarımları, piyasaya sürdükleri cüzdanlara da yansıyor. Şimdi tarzınızı cüzdanınıza taşımanın zamanı!

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Klasik asalet ile zamana meydan okuyun

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Kaliteli ve dayanıklı bir cüzdanı yıllarca kullanacağınız için modası geçmeyen bir tasarımı tercih edebilirsiniz. Örneğin yılan ya da timsah derisi görünümler zamansız şıklığın sembolleri arasında. Tercihinizi düz renklerden yana kullanmak isterseniz de bordo, kahverengi ve siyah modası asla geçmeyecek seçimlerden olur. Tommy Hilfiger, siyahın asaletini tasarımlarına taşıyor. Zarif görünümü, ovalleştirilmiş kenarları ve hafifliği bu cüzdanı öne çıkaran özelliklerden sadece birkaçı. Yelpaze bölmeli formu, kartlıkları, içine gizlenmiş bozuk para cebi ve fermuarlı kapak tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlayan cüzdan modelleri, sade fakat dikkat çekici ürünler olarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

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Küçük ve kullanışlı seçimler

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Günlük hayatınızda kombininize göre büyük ya da küçük çanta tercihiniz değişiklik gösteriyor olabilir. Böyle durumlar için her çantaya sığabilecek bir cüzdan uzun vadede kesinlikle işinize yarayacaktır. Kipling Money Love gibi modeller, içi dopdolu sırt çantalarınıza fazladan yük olmazken küçük çantalarınızın içine de kolayca sığar. İki ana bölmeden oluşan cüzdanın iç kısmında altı fonksiyonel bölme daha mevcut ve tüm bu özellikler RFID korumasıyla birlikte geliyor. Bu tarz modellerin bir artısı da içine ne koyarsanız koyun şişkin görünmeden formunu koruyabilmesi.

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Hareketli yaşamınıza uyumlu

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Cüzdanınızın size eşlik etmediği bir an düşünebilir misiniz? Eğer hareketli bir yaşamınız varsa ve cüzdanınızı genellikle cebinizde taşıyorsanız Herschel Gordon Raven tarzı modellerin size uyum sağlayacağına emin olabilirsiniz. Cüzdan RFID engelleme katmanı, çoklu kart yuvaları ve markanın Gordon serisine has imza astarına sahip.

İnce ve hafif cüzdanlar pantolonlarınızdan gömleklerinize istediğiniz her yere sığar. Bu sayede seyahatlerinizde dahi cüzdanınızı hemen erişebileceğiniz bir yerde taşıyabilirsiniz. Bu yüzden pek çok kişi özellikle yurt dışı gezilerinde hırsızlığa karşı önlem almak için üstlerinde rahatlıkla taşıyabileceği kartlık tipinde ince cüzdanları tercih ediyor.

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"Ne gerek var şimdi, bir cüzdana o kadar para vermeye?" diyenleri böyle alalım! İşte uygun fiyatı ve şık tasarımıyla göz dolduran cüzdan modelleri

1. Şık ve sade: Laorentou Elegance Hâkikî Deri İtalyan Erkek Cüzdan ve Kartlık

Yılbaşı Hediyesi Alacaklara Özel En İyi Erkek Cüzdan Modelleri

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Cüzdan, erkeklerin olmazsa olmaz aksesuarları arasında yer alıyor. En iyi deri erkek cüzdanı arayanlar için Lareonteu tarafından üretilen bu modeli tercih edebilirsiniz. Kartlar, kimlikler ve paralar için ayrı bir gözü olan cüzdan, İtalyan tasarımcılar tarafından özenle tasarlanarak kullanıma sunuluyor. Cüzdanın boyutları son derece ideal ve ürün yalnızca 200 gram ağırlığında olduğundan günlük hayatta kolay kullanım sunuyor.

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2. Kalitesini gözler önüne seren: Cengiz Pakel Kadın Cüzdan

Çanta yerine kullanabileceğiniz şık cüzdan modelleri

Detaylara önem veren bir bireyseniz Cengiz Pakel Kadın Cüzdan'a göz gezdirebilirsiniz. Birden fazla göze sahip cüzdan, birçok eşyanızı yanınızda taşımanıza olanak tanıyor. Ürünün içerisine kart, fotoğraf, seyahat bileti, bozuk para gibi pek çok eşyanızı koyabilirsiniz. Böylelikle yanınıza çanta almadan günlük gezmelerinizi yapabilirsiniz. Mürdüm rengiyle göz alıcı bir duruş yakalayan model, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Fermuarlı ve çıtçıt kapamaları sayesinde eşyalarınızı güvenle muhafaza edebilirsiniz. Siz de yıllarca size eşlik edecek kaliteli ve fonksiyonel bir ürün arayışındaysanız modeli kaçırmayın!

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3. Minimalist tasarımlardan hoşlananlara: Torz Hâkikî Deri Erkek Para Cüzdanı

Yılbaşı Hediyesi Alacaklara Özel En İyi Erkek Cüzdan Modelleri

Torz tarafından yüzde yüz hâkikî dana derisinden üretilen cüzdanı, ağır cüzdandan hoşlanmayanlar da rahatlıkla kullanıyor. İdeal ölçülerde kullanıma sunulan cüzdanın bir adet kağıt para bölmesi, sekiz adet kredi kartı yuvası, iki gizli cebi, ön yüzünde bir tane kart gözü bulunuyor. Ön yüzdeki kartlıkta ise bir tane şeffaf kimlik kartı ve iki kredi kartı gözü daha yer alıyor. A kalite astar kullanılarak üretilen cüzdan harika bir hediye olmaya aday!

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4. Yumuşacık dokusuyla kendini iyi hisset: PRS Bayan Kartlık ve Para Bölmeli Cüzdan

Çanta taşımayı sevmeyenler için içine gerekli şeyleri sığdırabileceğiniz zarif cüzdan modelleri

''Küçük ama kullanışlı bir cüzdan arıyorum.'' diyenleri böyle alalım. PRS Bayan Kartlık ve Para Bölmeli Cüzdan, fazla yer kaplamadan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak oldukça kullanışlı bir ürün. Kaliteli suni deri malzeme kullanılan ve yumuşacık dokusuyla kullanıcılarını kendine hayran bırakan ürün; kart, fotoğraf, bozuk ve kâğıt para bölmeleri ile hayatın her anında yanınızda! Bu ürünün farklı renklerini deneyimlemek isteyenlere bebek mavisi, kırmızı, lila, mor, pudra, siyah, turuncu ve vizon seçenekleri bulunan PRS cüzdanı daha detaylı incelemelerini öneririz.

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