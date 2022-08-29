Çanta yerine kullanabileceğiniz şık cüzdan modelleri

Tarihi çok eskiye dayanan cüzdan taşıma geleneği, günümüzde de son hızla devam ediyor. Eskiye nazaran artık cüzdanlarda bozuk paranın yanı sıra kart ve telefon gibi pek çok eşya taşınabiliyor. Âdeta bir çanta gibi kullanabileceğiniz cüzdanlar, günü kurtarmayı başarıyor. Hafif ve ergonomik tasarımı ile sizi yormadan işlevini fazlasıyla yerine getiriyor. Tarzınıza uygun cüzdan modellerini bulmak istiyorsanız seçtiğimiz modellere göz gezdirebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Küçük fakat bir o kadar kullanışlı: PartyKindom Cüzdan

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Çantaya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken PartyKindom Cüzdan, nereye giderseniz gidin size eşlik ediyor. Minimal tasarıma sahip olan cüzdan, madeni para ve anahtar gibi eşyalarınızı rahatlıkla taşımanıza imkân tanıyor. Üst kısmında yer alan kulpu, cüzdanı rahat bir şekilde tutmanıza yardımcı oluyor. Yumuşacık ve pürüzsüz dokusu, elinizin incinmesine ve çizilmesine engel oluyor. Gerçek deri malzemeden yapılması nedeniyle uzun süre size eşlik ediyor. Siz de dolabınızda siyah renkli şık cüzdana yer açarak ona şans tanımaya ne dersiniz?

2. Her anınıza eşlik edecek bir tasarım: Addax Telefon Bölmeli Cüzdan Çanta

Saten dokusu sayesinde yumuşacık bir yapıya sahip olan Addax Telefon Bölmeli Cüzdan Çanta, değerli eşyalarınızı yanınıza taşımanıza imkân tanıyor. Fermuarlı ve mıknatıslı kapaması ile eşyalarınızı güvende tutuyor. Dört farklı bölmesi olduğu için telefon, bozuk ve kâğıt para, kart, fotoğraf, katvizit gibi eşyalarınızı kolayca taşımanızı sağlıyor. Zincir şeklinde dizayn edilen askısı, omuz üzerinde hoş bir görünüm yaratıyor. Siyah dışında beyaz renk seçeneği de bulunuyor. Siz de özel günlerde ve günlük hayatta kullanmak için cüzdan arıyorsanız modele mutlaka göz atmalısınız.

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3. Seyahatlerinizde yanınızdan ayırmayacağınız: Guess Cüzdan

Sade ve şık tasarımı ile öne çıkan Guess Cüzdan, fonksiyonel tasarımı ile pek çok eşyanızı yanınızda taşımanızı sağlıyor. Ürün sayesinde sadece bozuk para ve kartlarınızı değil, telefonunuzu da yanınızda taşıyabilirsiniz. Pratik kullanımlı çıtçıtlı kapaması, cüzdanı rahat açıp kapatmanıza yardımcı oluyor. Ön kısmında yer alan püskül detayı, onu hoş ve çekici bir görünüme kavuşturuyor. Uzun şekilde dizayn edilen askısı ise cüzdanı sadece elinizde tutma derdinden sizi kurtarıyor. Farklı renk ve deseni sayesinde her zevke hitap etmeyi başarıyor. Çanta görünümlü cüzdan, hoş tasarımı ile kombinleri taçlandırıyor.

4. Çok renkli tasarımıyla: Biggdesign Nazar Cüzdan

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Geçmişin ve bugünün harmanlanması ile ortaya çıkan Biggdesign Nazar Cüzdan, çok renkli yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Ürün üzerinde yer alan işlemeler, Canan Berber'in Nazar adlı eserinden alınan ilhamla ortaya çıkıyor. Böylelikle model, ayrıcalıklı ve özgün bir yapıya kavuşuyor. Çok gözlü ve dikdörtgen yapısı sayesinde kredi kartı, ehliyet, kimlik, kartvizit, cep telefonu gibi eşyalarınızı taşımanıza imkân tanıyor. Bununla beraber fermuarlı olması, eşyalarınızı güvenle saklamanıza yardımcı oluyor. Siz de farklı ve benzersiz tasarımları seviyorsanız cüzdana göz gezdirebilirsiniz.

5. Kalitesini gözler önüne seren: Cengiz Pakel Kadın Cüzdan

Detaylara önem veren bir bireyseniz Cengiz Pakel Kadın Cüzdan'a göz gezdirebilirsiniz. Birden fazla göze sahip cüzdan, birçok eşyanızı yanınızda taşımanıza olanak tanıyor. Ürünün içerisine kart, fotoğraf, seyahat bileti, bozuk para gibi pek çok eşyanızı koyabilirsiniz. Böylelikle yanınıza çanta almadan günlük gezmelerinizi yapabilirsiniz. Mürdüm rengiyle göz alıcı bir duruş yakalayan model, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Fermuarlı ve çıtçıt kapamaları sayesinde eşyalarınızı güvenle muhafaza edebilirsiniz. Siz de yıllarca size eşlik edecek kaliteli ve fonksiyonel bir ürün arayışındaysanız modeli kaçırmayın!

6. Birbirinden farklı bölmeleriyle: Edoton Kadın Cüzdan

Aradığınız cüzdanı hâlâ bulamadığınızı düşünüyorsanız Edoton markasına göz gezdirebilirsiniz. Üzerinde yer alan yaprak desenleri ile şık bir tasarıma sahip olan Edoton Kadın Cüzdan, her zevke hitap etmeyi başarıyor. İç kısmının geniş ve çok bölmeli olması, pek çok eşyanızı yanınızda taşımanıza olanak sağlıyor. Uzun dikdörtgen şekilde tasarlanan cüzdan, kart yuvası, kimlik penceresi, gizli pencere ve fermuarlı cep olmak üzere farklı bölmelere sahip. Böylelikle model; kart, bozuk ve kâğıt para, fotoğraf, seyahat bileti gibi pek çok eşyanızı yanınızda taşımanızı sağlıyor.

7. Eşsiz tasarımıyla: Enİdeal Kadın Cüzdan ve El Çantası

Geniş iç hacmi ve büyük ebatlara sahip bir cüzdan arıyorsanız Enİdeal markasının ürününe göz gezdirebilirsiniz. Fonksiyonel yapıya sahip olan Enİdeal Kadın Cüzdan ve El Çantası, birçok bölmeden oluşuyor. Böylelikle birçok eşyalarınızı taşımanıza imkân tanıyor. Âdeta bir çanta görevi gören ürün, günlük hayatta ve özel günlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Haki renginin yanı sıra siyah, vizon, lacivert ve gri renkleri hemen her zevke hitap etmeyi başarıyor. Spor ve klasik tarza uyum sağlayan ürün ile şıklık yarışından geri kalmayın!