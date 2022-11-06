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Altaylı "Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu... Bir anda gözlerin çevrildiği kazıyla ilgili Emniyet'ten açıklama! Her şey Sırp çete liderinin evinde oldu

06.11.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'i konuşuyor. Sarıyer'de kaldığı villada cinayet şüphesiyle yakalanan Sırp çete liderinin, bahçesinde yapılan kazı gündemde. Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş" sözlerinin ardından yaşananlar sosyal medyada olay olurken İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan açıklamada ihbar üzerine Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtildi.

Altaylı "Üç ceset bulunmuş" dedi sosyal medyada olay oldu... Bir anda gözlerin çevrildiği kazıyla ilgili Emniyet'ten açıklama! Her şey Sırp çete liderinin evinde oldu

Türkiye'de gözler Sarıyer'deki villada yapılan kazıya ve Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'e çevrildi. "İddiaya göre mafya lideri gözaltında. Kazıda üç kadın cesedi bulunmuş. Uyuşturucu kuryesi oldukları iddiası var" şeklinde bir paylaşım yapan gazeteci Fatih Altaylı'nın sözleri sosyal medyayı karıştırdı. Sırp çete liderinin Sarıyer'de kaldığı villada gözaltına alındığı öğrenilirken kazıya ilişkin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

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PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Altaylı, paylaşımında İstanbul, Sarıyer'deki sitede yer alan bir evin bahçesinin 3 gündür emniyet güçleri tarafından kazıldığını söyledi. 2014 yılından beri burada ikamet eden bir Sırp mafya liderinin bahçesi olduğunu belirten Altaylı, iddiaya göre mafya liderinin gözaltında olduğunu, kazıda üç kadın cesedi bulunduğunu ve uyuşturucu kuryesi oldukları iddiasının olduğunu söyledi.

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SIRP ÇETE LİDERİNİN EVİNİN BAHÇESİNDE KAZI

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı aktarıldı. Polis ekipleri tarafından kepçelerle evin bahçesinde de Sırp çete liderinin maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine kazı gerçekleştirildi. Öte yandan Bojanic'in yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçede havadan görüntülendi.

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İSTANBUL EMNİYET'İNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyeti konuyla ilgili yaptığı kazıya ilişkin "Konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." dedi. Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de 2 Kasım günü Zeljko Bojanic'in kaldığı villanın bahçesine bir şey gömdüğü ihbarını aldığı öğrenildi.

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Bunun üzerine ekipler adreste çalışma başlattı. Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı. Bahçede bulunan havuzun da sökülerek kazıldığı çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

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