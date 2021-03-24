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Altı yaşındaki çocuk, çiçek kopardığı için mahkemeye çıktı!

24.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 6 yaşındaki bir siyahi çocuk, bahçeden çiçek kopardığı için mahkeme karşısına çıkarıldı.

Altı yaşındaki çocuk, çiçek kopardığı için mahkemeye çıktı!

Kimliği açıklanmayan çocuk, bir otobüs durağının yanındaki bahçeden lale kopararak "mülke zarar verdiği" gerekçesiyle gözaltına alınarak çocuk mahkemesine gönderildi.

Eyaletteki kanunlara göre çocuk mahkemesine gönderilen bir kişinin ebeveynleri, mahkeme görevlilerinin ebeveynlerle bir araya gelerek çocuk hakkında dava açılıp açılmamasına karar verdiği öngörüşmeye katılmak zorunda.

Çocuğun avukatı Julie Boyer, annenin bu görüşmeye katılmadığı için çocuğun doğrudan mahkeme önüne çıkarıldığını, annenin yalnızca asıl duruşmaya geldiğini söyledi.

Boyer ayrıca dikkat süresi duruşma için düşük olduğundan mahkeme sırasında çocuğa boyama kitabı verdiğini belirtti.

Yargıcın bu durumu anladığında davayı düşürdüğünü söyleyen avukat, "Annenin önüne dava dosyası getiriliyor, çocuğun önüne dava dosyası getiriliyor, berbat bir şeydi" diye ekledi.

Yaklaşık 14 yıldır reşit olmayan kişileri temsil eden avukat Lyana Hunter, olaya ilişkin değerlendirmesinde "Bir çocuğu ceza sistemiyle ne kadar erken yaşta tanıştırırsanız, ileride de ceza sisteminin içinde kalma ihtimali o kadar artar" dedi.

Hunter, 12 yaş altı çocuklarda sorunların mahkeme aracılığıyla değil psikolojik destekle çözülmesinin daha uygun ve verimli olduğunu belirtti.

Altı yaştan başlayarak çocukların mahkeme karşısına çıkarıldığı Kuzey Karolina, dünyadaki en düşük çocuk mahkemesinde yargılanma yaşına sahip.

Öte yandan olayın ırkçılıkla ilgili boyutu da kronik bir sorun haline gelmiş durumda.

Çocuk mahkemesi verilerine göre, 2015-2018 arasında eyalette 6 ila 11 yaş aralığındaki yaklaşık 7 bin 300 çocuk hakkında mahkemeye şikayette bulunuldu.

Bu şikayetlerin yüzde 47'si siyahi, yüzde 40'ı beyaz yüzde 7'si de latino çocuklar hakkında.

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