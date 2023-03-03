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Altılı masa toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener

03.03.2023 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı adayının konuşulduğu altılı masa toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" sözleriyle genel başkanlara teşekkür etti.

Altılı masa toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi. Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Millet İttifakı Pazartesi yeniden toplanma kararı aldı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, "Nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere bir araya geleceğiz" denildi. Toplantıda sonrasında gözler genel başkanlara çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamasını ise Twitter'dan yaptı. Kılıçdaroğlu "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." Toplantımıza ev sahipliği yapan Temel Karamollaoglu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim." dedi.


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Kemal Kılıçdaroğlu

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