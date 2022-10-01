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Altılı masaya seslendi, açık açık meydan okudu! Muharrem İnce'den ses getirecek çıkış: "Bir kez konuşsak Memleket Partisi'nin oyu yüzde 70 olur"

01.10.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masada adaylık tartışmaları devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İnce, "Adaydan önce konuşulması gerekenler var" dedi ve "Seçmeni konuşalım, 60 milyon seçmen olacak, gelin bu seçmeni tarayalım. Sahte var mı, kimler oy verecek öğrenelim" çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı adaylarının mutlaka televizyonda tartışma yapması gerektiğini savunan İnce, "Hodri meydan, bir kez konuşsak Memleket Partisinin oyu yüzde 70 olur" diye konuştu.

Altılı masaya seslendi, açık açık meydan okudu! Muharrem İnce'den ses getirecek çıkış: "Bir kez konuşsak Memleket Partisi'nin oyu yüzde 70 olur"

Son günlerde siyasetin gündemi altılı masanın cumhurbaşkanı adayı gündemi ile hareketlilik yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın ikinci tur görüşmeleri öncesi tüm liderleri tek tek ziyaret ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu yönündeki iddialar çok konuşuldu. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce adaydan önce seçmenin tartışılması gerektiğini savunarak "Adayı kim seçecek, Suriyeli mi, Afgan mı, sahte seçmen mi? Altılı masaya sesleniyorum, altın gününden vazgeçin" dedi. İnce ayrıca "Cumhurbaşkanı adaylarına buradan meydan okuyorum, televizyonlarda tartışmak istiyorum" dedi ve "Hodri Meydan, bir kez konuşsak Memleket Partisinin oyu yüzde 70 olur" ifadelerini kullandı.

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ALTILI MASAYA ÇAĞRI: ALTIN GÜNÜNDEN VAZGEÇELİM, SEÇMENİ TARAYALIM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kadıköy'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

“Türkiye'nin bir ittifaka ihtiyacı var" diyen İnce, "Seçmen ve sandık ittifakına ihtiyacı var. Üç ayağı var bu işin bir cumhurbaşkanı adayı, iki seçmen, üçüncüsü de sandık. Herkes adayı konuşuyor, adaydan önce konuşulması gerekenler var. Adayı kim seçecek, Suriyeli mi, Afgan mı, sahte seçmen mi? Altılı masaya sesleniyorum, altın gününden vazgeçin. Seçmeni konuşalım, 60 milyon seçmen olacak, gelin bu seçmeni tarayalım. Sahte var mı, kimler oy verecek öğrenelim. Bunu yalnız biz yapamayız, yeni kurulan bir partiyiz, hazine yardımımız, desteğimiz yok" dedi.

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"CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA BURADAN MEYDAN OKUYORUM"

İnce şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı adayları mutlaka televizyonda tartışma yapmalıdır. Yunan adalarını, Yunanistan'la ilişkileri, Ortadoğu'yu, Mavi Vatan'ı, F-35'i, S-400'ü, ekonomiyi, eğitimi sağlığı, tarımı. Hodri Meydan, bir kez konuşsak Memleket Partisinin oyu yüzde 70 olur. Kaçarak olmaz, partilerin oyunun arkasına sığınarak olmaz. Cumhurbaşkanı adaylarına buradan meydan okuyorum, televizyonlarda tartışmak istiyorum. Çağrı yapın adı geçenlere, adı geçenlere, gönlünden geçenlere. Demirel ile Ecevit gibi çıkalım konuşalım, tartışalım" diye konuştu.
"Erdoğan'ı eleştireceğiz çünkü ülkeyi yanlış yönetiyor" diyen Muharrem İnce, "Fakat, bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret eden Almanya Parlamento Başkan Yardımcısına da haddini bildireceğiz, 'Otur oturduğun yerde terbiyeli ol, bu ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret edemezsin' diyeceğiz. Diğer muhalefetten farklı olarak biz böyle bir muhalefet yapacağız" dedi.

Muharrem İnce gün içinde Kadıköy'de halkla bir araya gelecek ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(DHA)

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