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Altın bilezikleri hastane bahçesinde kaşla göz arasında buhar oldu! Ayaklarına gelen doktor, hırsız çıktı

17.10.2024 10:02
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İstanbul'da iki kardeş, 90 yaşındaki annelerini hastaneye götürdü. Hastane bahçesinde kardeşlerin konuşmalarını dinleyen vicdansız şahıs, kendini doktor olarak tanıtıp kız kardeşlerin kollarındaki altın bilekler dahil telefonları, paraları, her şeylerini çalıp kayıplara karıştı.

Altın bilezikleri hastane bahçesinde kaşla göz arasında buhar oldu! Ayaklarına gelen doktor, hırsız çıktı

Kız kardeşler sahte doktorun ağına düştü! Olay İstanbul'da bir hastanenin bahçesinde yaşandı. Kız kardeşler neye uğradıklarını anlayamadan kollarındaki altın bileziklerden cüzdanlarına dek soyup soğana çevrildi.

GÖZLERİNİ BOYADI

Nisan Gül Karataş kız kardeşiyle birlikte 90 yaşındaki annesini tedavi ettirmek için hastaneye getirdi. Hastane bahçesinde sohbet ediyorlardı. O sırada hiç farkında değillerdi ama bir hırsız gizli gizli onları dinliyordu.

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Show TV'nin haberine göre; şahıs konuşmaya müdahale edip "Abla kızma, ben doktorum, size yardım olacağım. Hastanızın yatışını hemen bugün yaptırırım" dedi ama asıl niyeti bambaşkaydı. Tedavi umuduyla gözlerini boyadıktan sonra ne dediyse inandırdı.

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"FAKİR GÖRÜNMEN LAZIM"

"Senin düşkün, fakir görünmen lazım" diyen hırsız, "Makineden geçeceksiniz" diyerek kız kardeşlerin bileziklerini, telefonlarını, cüzdanlarını çıkarttırıp çantaya koydurttu.

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500 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASINI KAPTIRDI

Fırsatını bulduğu anda çantayı bulup kaçan hırsız, geride iki kardeşi, hasta yaşlı anneleriyle beş parasız bıraktı. Karataş, ""Geri dönüş yapacağız, yol paramız yoktu. Burada acıktık, yemek paramız bile kalmadı. Cüzdanlarımızı boşalttı. Ziynet eşyalarımızı aldı. 500 bin TL'lik ziynet eşyamız gitti." diye konuştu.

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Bilezikleri, paraları, hemen her şeyleri giden kız kardeşler polise koşup şikayetçi oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız hastane
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