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  4. Altın dişi sayesinde tespit edildi! Gazinoda eğlenirken yakalandı

Altın dişi sayesinde tespit edildi! Gazinoda eğlenirken yakalandı

24.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kendini savcı olarak tanıtıp, yaşlı bir kadını 30 bin TL dolandıran yabancı uyruklu yakayı ele verdi. Ağzındaki tek altın diş sayesinde tespit edilen Azeri Leman N. (22), yaşlı kadından alıp bozdurduğu altın ve dövizlerin parasıyla bir gazinoda arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

Altın dişi sayesinde tespit edildi! Gazinoda eğlenirken yakalandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşan Perihan Ç. (70) ile irtibata geçen şüpheli, yaşlı kadını “Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış. Birazdan kadın savcımız evinize gelerek altın ve paralarınızın fotoğrafını çekecek” yalanıyla kandırdı.

ALTIN VE PARALARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Telefon konuşmasından kısa bir süre eve gelen Azeri Leman N. (22), yaşlı kadından aldığı yaklaşık 30 bin TL değerindeki altın ve paraların fotoğraflarını çekerek geri getireceğini söyledikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Belirtilen sürede gelen giden olmayınca durumdan şüphelenen Perihan Ç., jandarmayı arayıp bilgi almak istediğinde dolandırıldığını anladı.

ALTIN DİŞİNDEN TESPİT EDİLDİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Dolandırılan Perihan Ç.’den şüphelinin ayırt edici özelliklerini öğrenen JASAT, altın dişli kadının peşine düştü. “Kod Altın Diş” adı verilen soruşturmada titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, ön dişlerinden birisi altın kaplama olan Leman N.’nin izine il merkezindeki bir döviz bürosunda rastladı.

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GAZİNODA EĞLENİRKEN YAKALANDI

Adım adım takip edilen sahte savcı, 10 saat içerisinde yaşlı kadından alıp bozdurduğu altın ve dövizlerin parasıyla bir gazinoda arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

SAVCI, İTİRAZ ETTİ

Yaşlı kadından dolandırdığı paraları suç ortaklarına ulaştıramadan yakalanan Leman N., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kadın, hemen yurt dışına kaçmak için işlemlere başladı. Cumhuriyet savcısı, eldeki delil ve bilgilere dayanarak Leman N.’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcının itirazını haklı bulan bir üst mahkeme, şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi.

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Bu karar üzerine JASAT ekipleri, yurt dışına çıkmak için İl Göç İdaresine müracaat eden şüpheliyi, yurt dışına kaçamadan ikinci kez yakaladı. Yeniden mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Denizli
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