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Altın Lider Ödülleri başladı

02.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 2022'nin En Beğenilen 50 CEO'su, En Beğenilen 50 CMO'su ve En Beğenilen 50 CHRO'sunun açıklanacağı Büyülü Gala Geceleri, 20-22 Aralık'ta gerçekleştirilecek organizasyonlar ile sahiplerini bulacak.

İSTANBUL (AA) - KREA M.I.C.E.'den yapılan açıklamaya göre, iş dünyasının tüm paydaşlarının oylarıyla belirlenecek 2022 yılının Altın Liderleri için oylama süreci başladı.

Resmi sponsoru BMW Borusan Otomotiv olan organizasyonun başvuruları büyük bir hızla devam ediyor.

Altın Lider Ödülleri, demokratik bir seçim altyapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri aday gösterebilmesi ve iş dünyasından geçen yıl 30 binden fazla katılımın olması nedeniyle "Türkiye'nin en prestijli liderlik ödülleri" olarak kabul ediliyor.

Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacıyla C Level Liderler için sunulan Altın Liderler Ödül Platformu'na 2021 yılında 30 binden fazla tekil oy ulaştı.

İş hayatındaki tüm sektörlerin, tüm çalışan ve liderlerine açık olan ve ücretsiz olarak oy kullanılabilen yarışmada, her çalışanın sadece bir oy hakkı bulunuyor ve SMS şifre altyapısı ile mükerrer oy kullanımı engelleniyor.

Organizasyonu, toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından yapılan Altın Lider Ödülleri platformunda bugüne kadar tüm Türkiye'den on binlerce oy kullanıldı.

Türkiye'de iş dünyasında çalışan her bireyin katılabileceği oylamalar, 15 Kasım 2022'de sona erecek ve sonrasında yapılacak değerlendirmeye göre her kategoride en fazla oy alan liderler, "2022'nin Altın Lideri" olarak açıklanacak.

"ŞİRKETLERİN LİDERLERİNİN BIRAKTIKLARI ANLAMLI İZLERİ DESTEKLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KREA M.I.C.E. Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C Level Liderler için iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özelliklerinin öne çıktığını aktaran Ferik, "C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerden büyük beğeni aldı. Katılım şartları, teknolojik altyapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebiyle Türkiye'nin en prestijli liderlik ödülleri olarak tarif edilen Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Şirketlerin liderlerinin bıraktıkları anlamlı izleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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