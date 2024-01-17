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Altın otu nedir, faydaları nelerdir? Altın otu neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.01.2024 00:25 | Son Güncelleme:
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Bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde, sağlıklı beslenmeyi tercih eden bireyler tarafından ya da kişilerin günlük, haftalık veya aylık kişisel bakım rutinlerinde kullanılan çeşitli doğal ürünler vardır. Çoğu kişi kimyasal içeren ilaçlar ya da doğal olmayan besinler yerine bu ilaçların hammaddesi olarak kullanılan meyveleri ya da bitkileri kullanmayı tercih edebilir. Ancak bu tür durumlarda bu alanda uzman bir doktora danışılması olası riskleri ortadan kaldırmak açısından önemlidir.

Altın otu nedir, faydaları nelerdir? Altın otu neye iyi gelir?

İçindekiler

  • Altın otu nedir?
  • Altın otunun faydaları nelerdir?
  • Altın otu zararları nelerdir?
  • Altın otu nasıl kullanılır?
  • Altın otunun özellikleri nelerdir?
  • Altın otu zayıflatır mı?

Doğada bulunan birçok bitki, dengeli ve sağlıklı beslenme için, kilo vermeye yardımcı, bazı rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde kullanılabilir. Hatta bazı uzman doktorlar, kişiye göre bazı bitkileri, çay, yağ ya da krem gibi farklı formlarda kullanılması için önerebilmektedir. Altın otu da adı az bilinen ama son zamanlarda popülerleşmeye başlayan otlar arasında yer alır. Birçok alanda ya da rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde adı geçmeye başlayan bitkilerden biridir.

Altın otu nedir?

Türkiye’de sık olarak yetişen, dallarından ayrılması hâlinde dahi hemen solmama özelliği bulunan, solsa dahi altın rengine yakın olan rengini kaybetmeyen bir bitki olan altın otu, içeriğinde birçok vitamin ve mineral barındıran bir ottur. Latince adı Helichrysum Arenarium’dur. Kökeni Avrupa’dır ancak ülkemizde de yetişebilir. Diğer isimleri şu şekildedir:

  • Rengi nedeni ile altın çiçek
  • dalak otu
  • güneş çiçeği
  • mayasıl otu

Bosna Hersek, Portekiz, İspanya ana vatanı olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de kayalık ve rakımı yüksek olan bölgelerde yetişir. Zengin içeriği ile bolca vitamin ve mineral barındırır. Bu nedenlere bağlı olarak da birçok faydası bulunur.

Altın otunun faydaları nelerdir?

Altın otunun faydaları içeriğinde yer alan vitaminler ve minerallere göre çeşitlilik gösterir. Bazı doktorlar, bu otun iyi geldiği bilinen hastalıkların tedavi süreçlerinde, destekleyici olarak da hastalarına altın otu önerebilmektedir. Ancak altın otunun doktor kontrolünde olmadan bilinçsizce ve aşırı miktarda kullanımı, ciddi sorunlara ya da alerjik reaksiyonlara da sebebiyet verebilir.

Doğal bir şifa kaynağı olarak kabul edilen altın otu, altın çiçeği bitkisi olarak da bilinir. Ancak hamilelerin, alerjik hassasiyetleri olanların ve hamile kişilerin doktorlarına danışmadan kullanması önerilmez. Bilinçli ve doktor kontrolünde kullanıldığı takdirde ise bilinen birçok faydası vardır.

"Altın otu faydaları nelerdir?" diye soranlara, birçok ilacın üretiminde hammadde olarak da kullanılabilen altın otu faydaları şöyle sıralanabilir:

  • İçerdiği C vitamini ve P vitamini sayesinde vücudun direnci artar.
  • Kireçlenmeye iyi gelir.
  • Romatizmaya iyi gelir.
  • Kas ağrılarına iyi gelir.
  • Ödem attırır.
  • Âdet söktürür.
  • Cildi temizler.
  • Ciltteki sorunları giderir.
  • Hemoroide iyi gelir.
  • İdrar yolundaki enfeksiyonlara iyi gelir.
  • Safra kesesine iyi gelir.
  • Böbrek sağlığını koruyucu etkisi ile bilinir.

Altın otu zararları nelerdir?

Altın otunun bilinen ciddi bir yan etkisi açıklanmamıştır. Ancak küçük çocukların ya da hamile kişilerin kullanılmaması önerilir. Kullanım miktarı da zararlarının önüne geçebilmek adına önemli bir ayrıntıdır.
Doktor kontrolünde ya da danışmanlığında kullanılması gereken altın otu, böbrek ya da safra kesesi ile ilgili rahatsızlıklar yaşayan kişilerin dikkatli kullanması hatta tüketmemesi gereken bir bitkidir.

Altın otu nasıl kullanılır?

Ağız yolu ile tüketilebilen altın otu daha çok çay formunda tüketilir. Ilık olarak içilmesi gereken altın otu şu şekilde hazırlanır:

  • Hazır ya da aktardan açık olarak alınan altın otundan 3 ya da 4 dal yeterli olur.
  • Bir bardak ya da bir fincan kaynar su yeterli olacaktır.
  • Kaynar suya atılan altın otu çiçeği 10 ya da 15 dakika boyunca demlenmeye bırakılır.
  • Süzülür ve ılıtıldıktan sonra içilir.

Altın otunun günde 1 fincan içilmesi yeterli olacaktır. Aşırı kullanımı söz konusu olduğunda alerjik reaksiyonlara ya da bazı rahatsızlıklara neden olabilir.

Altın otunun özellikleri nelerdir?

Altın otu, doğada bulunan ve birçok ülkede yetiştirebilen bir bitkidir. Görselliği ile birçok bitkiden kolaylıkla ayrılabilir. Asteraceae ailesine aittir ve çok yıllıktır. Asya ve Avrupa’ya has bir bitkidir. Kısa boylu, gümüşi sarı ya da yeşil yaprakları, altına benzer renkte sarı bir çiçeğe sahiptir.

Mide sorunlarından safra kesesi problemlerine kadar birçok rahatsızlıkta kullanılabilen ve tavsiye edilen altın otu genel olarak çay formunda tüketilir. Aktarlardan kolaylıkla temin edilebilen altın otu, hazır paketler hâlinde de satılır.

Altın otu zayıflatır mı?

Altın otu çayını uzman bir doktor kontrolünde, bilinçli ve düzenli olarak tüketerek tokluk hissi yaşamak mümkün olur. Diyet yapan kişiler tarafından açlığını geciktirmek isteyenlerin sık olarak tercih ettiği bir çaydır.

Kür ve çay olarak değerlendirilebilen altın otu bitkisi, aynı zamanda maske olarak da kullanabilir. Altın otu bitkisi ile hazırlanan maske ile cilt sağlığını korumak ya da altın otunu çay formunda tüketerek yağ yakımına yardımcı olarak kullanmak da mümkündür. Ancak doktor onayı olmadan kullanılmamalıdır.

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