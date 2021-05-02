Altını bezlediği kuzuyla alışverişe de sahile de birlikte gidiyor!

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde yaşayan Nükhet Azaklı, pandemiden dolayı evden çıkamayan çocuklarının mutlu olması için kuzu sahiplendi. Zamanla kuzuyu daha çok benimseyen Azaklı, şimdilerde onu kendi çocuklarından ayırt etmiyor. 'Karbeyaz' ismini verdiği kuzusuna bebek gibi bakan Azaklı, aynı zamanda tüm bakımlarını da üstlendi. Altını bezleyip, üstünü giydirdiği kuzusunu alışverişten, sahile kadar götüren Azaklı, Karbeyaz'ı asla yanından ayırmıyor.

"NORMAL BİR BEBEK BAKIMI GİBİ BAKIMINI YAPIYORUZ"

Ailenin adeta 5’inci ferdi olan kuzuya bebek gibi baktıklarını belirten Nükhet Azaklı, "Kuzuyu evde bir dönem bakmak için arkadaşımızdan aldık. Pandemi döneminde çocuklar da sıkılmıştı. Hem onlarla hoşça vakit getirmesini, hem de kuzuyla ilgilenmek istedim. Bayram sonuna kadar bizimle sonrasında köydeki yerimize götüreceğiz. Kuzumuz çok ses çıkarmıyor. Sadece beni görmediği zaman sesi çıkıyor. Normal bir bebek bakımı gibi bakımını yapıyoruz. Yaklaşık iki saatte bir biberonla süt veriyorum. Günde 3 litreye yakın süt içiyor. 6-7 tane de bez değiştiriyoruz. Alttan çıtçıtlı badilerimiz var. Kolay, zor değil" dedi.