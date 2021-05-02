HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Altını bezlediği kuzuyla alışverişe de sahile de birlikte gidiyor!

Altını bezlediği kuzuyla alışverişe de sahile de birlikte gidiyor!

02.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da koronavirüs pandemisi sürecinde çocuklarını mutlu etmek için evde kuzu beslemeyi deneyen Nükhet Azaklı, 'Karbeyazı' ismini verdiği kuzuya bebek gibi bakıyor. Zamanla evladı gibi görmeye başladığı kuzunun altını bezleyerek kıyafetler giydiren Azaklı, alışverişe, sahile giderken minik kuzuyu asla yanından ayırmıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde yaşayan Nükhet Azaklı, pandemiden dolayı evden çıkamayan çocuklarının mutlu olması için kuzu sahiplendi. Zamanla kuzuyu daha çok benimseyen Azaklı, şimdilerde onu kendi çocuklarından ayırt etmiyor. 'Karbeyaz' ismini verdiği kuzusuna bebek gibi bakan Azaklı, aynı zamanda tüm bakımlarını da üstlendi. Altını bezleyip, üstünü giydirdiği kuzusunu alışverişten, sahile kadar götüren Azaklı, Karbeyaz'ı asla yanından ayırmıyor.

"NORMAL BİR BEBEK BAKIMI GİBİ BAKIMINI YAPIYORUZ"

Ailenin adeta 5’inci ferdi olan kuzuya bebek gibi baktıklarını belirten Nükhet Azaklı, "Kuzuyu evde bir dönem bakmak için arkadaşımızdan aldık. Pandemi döneminde çocuklar da sıkılmıştı. Hem onlarla hoşça vakit getirmesini, hem de kuzuyla ilgilenmek istedim. Bayram sonuna kadar bizimle sonrasında köydeki yerimize götüreceğiz. Kuzumuz çok ses çıkarmıyor. Sadece beni görmediği zaman sesi çıkıyor. Normal bir bebek bakımı gibi bakımını yapıyoruz. Yaklaşık iki saatte bir biberonla süt veriyorum. Günde 3 litreye yakın süt içiyor. 6-7 tane de bez değiştiriyoruz. Alttan çıtçıtlı badilerimiz var. Kolay, zor değil" dedi.

AW310131_10

"BİRLİKTE ALIŞVERİŞE, MARKETE, KASABA GİDİYORUZ"

Dışarıda kuzuyu yanında gören vatandaşların şaşkınlıkla kendilerine baktığını söyleyen Azaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz günlerde sahile indik ve görenler köpek zannetti. İnsanlar çok şaşırıyor. Hele ki kuzunun üstündeki kıyafetleri görünce dönüp bir daha bakıyorlar. Karbeyaz hep benim peşimde dolanıyor. Beni göremediği zaman ses çıkarmaya başlıyor, beni arıyor. Beni gördüğü zaman sıkıntı yok. Dışarıda da öyle. Birlikte alışverişe, markete, kasaba gidiyoruz. Yasaklar olmadığı zaman bazen sahile iniyoruz. Bizimle birlikte yatıyor. Ben ne zaman uyursam, o da benimle birlikte uyuyor. Mutfakta ben yemek hazırlarken masanın altında yatıp, beni bekliyor. Mutfaktan çıkarsam yine benim peşimde. Her yerde birlikteyiz."

AW310131_12

AW310131_11

AW310131_09

AW310131_07

AW310131_06

AW310131_04

AW310131_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
İş insanı evlilik vaadiyle dolandırıldı: Tam bir şeytanİş insanı evlilik vaadiyle dolandırıldı: Tam bir şeytan
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sakarya

En Çok Okunan Haberler

Esra öğretmenin kahreden ölümü

Esra öğretmenin kahreden ölümü

Öfkeli gelin dehşet saçtı! Çocuğunu döven kayınpederini öldürdü

Öfkeli gelin dehşet saçtı! Çocuğunu döven kayınpederini öldürdü

İbrahim Tatlıses 5. kez evlendi

İbrahim Tatlıses 5. kez evlendi

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

Korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

Otomobilin bagajında çürümüş erkek cesedi bulundu

Otomobilin bagajında çürümüş erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.