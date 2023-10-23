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  4. Altınlar, dolarlar, eurolar... Otobüsün motor kısmından çıktı! İlginç savunma

Altınlar, dolarlar, eurolar... Otobüsün motor kısmından çıktı! İlginç savunma

23.10.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan’dan Türkiye’ye otobüsün motor kısmında gizli bölmede saklı bulunan hurda altın ile dövizleri getiren şoförden ilginç bir savunma geldi. Şoför, ‘Biriktirdim’ dedi.

Altınlar, dolarlar, eurolar... Otobüsün motor kısmından çıktı! İlginç savunma

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısından 29 Temmuz tarihide Bulgaristan’dan gelen bir otobüs şüphe üzerine x-ray cihazına sevk edildi. X-ray taramasına alın otobüsün arka kısmında yoğunluk hisseden Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri arama yaptı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ekipler motor kısmında sonradan yapılan bölmede, 577 gram hurda altın, 320 bin 225 avro ile 17 bin 722 dolar ele geçirdi. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından sürücü N.Ç. adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZANDIĞI MAAŞLA BİRİKTİRDİĞİNİ SAVUNDU

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürücü N.Ç. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanık N.Ç’nin ifadesine yer verildi. Sanık N.Ç. altın ve dövizlerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

Sanık altın ve dövizlerin yurt dışından bu şekilde getirilmesinin suç olduğunu bilmediğini aktardı. Sanık N.Ç. altın ve dövizleri çalıştığı firmadan kazandığı maaşla biriktirdiğini savundu. (İHA)

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