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  4. Altınok'un metro sözlerine vatandaştan tepki: Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz

Altınok'un metro sözlerine vatandaştan tepki: Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2024 12:49 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir adaylarının esnaf ziyaretleri devam ederken bazı vatandaşlardan tepkiler de gelmeye devam ediyor. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ziyareti sırasında Ankara için, "Havaalanına metrosu olmayan bir başkent" ifadelerini kullandı. Bir kişi bu sözlere tepki göstererek Altınok'u eleştirdi.

Altınok'un metro sözlerine vatandaştan tepki: Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz

Yerel seçim heyecanı sokak sokak devam ediyor. 31 Mart'ta zaferi göğüslemek isteyen adaylar çalışmalar için sahalara indi. AK Parti Ankara Büyükşehir Adayı Turgut Altınok'a bu ziyaretler sırasında dikkat çeken bir tepki geldi.

GGDS

"HERKES KENDİNDEN SORUMLUDUR"

Yarışın hararetli geçmesi beklenen Ankara'da Altınok esnaf ziyaretlerini arttırdı. Bu ziyaretlerin birinde Altınok "havaalanından metrosu olmayan başkent" ifadelerini kullandı. O sırada esnaflardan biri "20 yılda yapılan veya yapılmayan işleri söyleyin. Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz. Beni işi engellemek ilgilendiriyor" diyerek tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Altınok bu sözlere, "Herkes kendinden sorumludur. Ben kendimdem sorumluyum" yanıtını verdi.

KKK

"METRO İSTEMİYORSUN YANİ"

Altınok daha önce de bir gence "Vereceğiz mi destek?' sorusuna 'Maalesef' yanıtını almıştı. Altınok bu yanıta karşılık 'O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?' ifadelerini kullanmıştı.

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