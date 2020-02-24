Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılan ve eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sarıcaoğlu, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan şüphelinin ifadesi aldı. Hakimlik, şüpheli Sarıcaoğlu'nun ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sevk yazısında, şüphelinin 11 Aralık 2018 tarihinde Rize İl Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi'yi şehit etmesi sonrasındaki soğuk kanlı tavrı, teamül gereği kendisinin atamasından asıl sorumlu olan personel şube müdürünün de bulunduğu bir ortamda atama yönünden tali sorumlu olabilecek İl Emniyet Müdürünü cinnet hali ile şehit ettiğini iddia etmesine rağmen aynı cinnet hali içerisinde personel şube müdürünü hayati tehlike yaratmayacak şekilde yaraladığı anlatıldı.

Bu nedenle de asıl hedefinin şehit Verdi olduğu belirtilen yazıda, şüphelinin bu yöndeki davranışının cinnet hali ile açıklanamayacağı kaydedildi. Yine olayın yaşandığı makam odasından elinde cep telefonu olduğu halde ve koruma polislerine canlı yayın yaptığını ifade ederek çıkması hususu da şahsın olay esnasında soğuk kanlı biçimde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan sevk yazısında, şu ifadelere yer verildi: ''Yine benzer bu tür olaylarda cinnet haliyle cinayet işleyen kişilerin olay sonrasında ya intihar ettikleri ya da çatışmaya girerek öldükleri bilinen bir tecrübe olduğundan şahsın olay esnasındaki tüm davranışlarının soğuk kanlı biçimde olayın işlendiğini gösterdiği, şahsın orta öğretim döneminden itibaren örgütle bağının hiçbir şekilde kopmadığı, başka hiçbir yapıya ideolojik manada bir yakınlığının bulunmadığı, yine 2014 yılı ve darbe girişimi sonrasında örgüt jargon ve söylemleri doğrultusunda beyanlarda bulunduğu tespit edildiğinden şüphelinin örgüt üyesi olduğunun sabit olduğu, şüphelinin işlemiş olduğu cinayeti örgütsel talimat ile işleyip işlemediği tam olarak ispat edilememiş olsa da şüphelinin örgüt üyesi olduğu halde bu eylemi gerçekleştirdiği ispatlanmıştır.''

"YALNIZ KURT VEYA KARLOV SUİKASTI BENZERİ EYLEM"



Sevk yazısında, şüphelinin profili göz önüne alındığında şu değerlendirme yapıldı: ''(Şüphelinin) Terör örgütleri açısından 'yalnız kurt' olarak tabir edilebilecek veya örgüte yönelik adli idari soruşturmalar sebebiyle radikalleşmiş örgüt mensubu olduğunun değerlendirildiği veya örgüt tarafından bu güne kadar kamufle edilen örgütsel bilinen bağlantıları en alt düzeyde tutulan gizlenme ve renklenme konusunda faaliyet yürüten Karlov suikastı ve benzeri eylemlerde intihar eylemi yapmaya dahi teşebbüs edebilecek, bu aşamaya kadar deşifre edilmemiş bir hücreye mensup bir kişi olabileceği değerlendirilmiştir. Şüphelinin 'garson' mahlaslı gizli tanıktan ele geçen SD kart verisinde alan dışı kodlaması ile kodlandığı, bu yöndeki bilginin örgüt mensupları yönünden gri bir alan olarak tarif edilebileceği, aynı kodlamaya sahip çok sayıda bylock kullanıcısı veya itirafçı emniyet mensubunun mevcut olduğu, bu yöndeki kodlamanın listenin ele geçirildiği mahrem yapı mensubu kişiye örgüt mensuplarına ilişkin sicil bilgilerinin sağlıklı iletilememesi veya kasıtlı farklı bir nedenle örgüt tarafından bilinçli şekilde yapıldığının değerlendirildiği anlaşılmıştır.''

Diğer gözaltına alınan şüphelilerin de ifadesi yer verilen sevk yazısında, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelinin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun ifadesinde, şüphelinin üniversite hazırlık ve üniversite döneminde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait dershanelerde öğrenim gördüğünü, yurt ve evlerinde kaldığını, bu yapıya kendisinin şüpheliyi yönlendirdiğini anlattı. Kardeşi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun 17-25 Aralık olayları sonrasında kendisi ile yaptığı örgüt lehine söylemlerde bulunduğunu ve bu doğrultuda örgütsel bağını devam ettirdiğini düşündüğünü belirten Mustafa Sarıcaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kendisinin örgütle ilişkili görüşlerinin değişmesine rağmen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun örgütün darbe girişiminde bulunmadığına yönelik söylemleri olduğunu, yaşanan sürecin hükümetin uydurması olduğunu söylediği aktarıldı. EŞİ VE AĞABEYİ 'ÖRGÜT ÜYESİ' DEDİ



Kardeşinin yapı olarak sakin huylu bir şahıs olduğunu, cinayet olayında iddia edildiği üzere bir anlık parlama veya cinnet haliyle bir eyleme girişmiş olamayacağını aktaran Mustafa Sarıcaoğlu, şunları anlattı: